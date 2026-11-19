Nei boschi di Quiliano, nell'entroterra di Savona, un incidente di caccia ha causato la morte di zio e nipote. Le indagini sono ancora in corso.

Nella mattinata di oggi, nei boschi dell’entroterra savonese a Quiliano, si è verificata una tragedia di caccia che ha coinvolto due uomini, zio e nipote. Le vittime sono Giuseppe Ghiso, 79 anni, e Emilio Ghiso, 26 anni, entrambi residenti a Savona. Gli accertamenti sono coordinati dal pubblico ministero Giovanni Battista Ferro, mentre i carabinieri forestali stanno ricostruendo la dinamica.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo le prime informazioni, i due uomini partecipavano a una battuta al cinghiale in una zona impervia. L’anziano avrebbe sparato verso quello che credeva un cinghiale, colpendo per errore il nipote. Non è ancora chiaro se Emilio sia morto sul colpo o se sia rimasto gravemente ferito. Resosi conto dell’errore e presumibilmente certo della morte del ragazzo, Giuseppe Ghiso avrebbe rivolto l’arma contro se stesso.

Soccorsi e attività sul posto

Sul luogo sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Quiliano, un’automedica del 118 e i vigili del fuoco. I tentativi di soccorso non hanno avuto esito, perché per entrambi non c’era più nulla da fare. Anche i carabinieri forestali stanno completando gli accertamenti, con l’ausilio di alcune testimonianze e dei rilievi sui due corpi.

Il ricordo di chi li conosceva

Francesco Ciocca, di Federcaccia Savona, conosceva bene entrambi. Ha spiegato che facevano parte di una squadra impegnata nel depopolamento dei cinghiali per contenere la peste suina. Ha descritto i due come persone esperte, aggiungendo che la dinamica non è ancora chiara.