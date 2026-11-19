Trump e Putin si incontrano a Shenzhen per un bilaterale di circa 40 minuti: sul tavolo la guerra in Ucraina, i rapporti tra Washington e Mosca e i preparativi per il confronto a tre con Xi Jinping.

Il vertice Apec di Shenzhen riunisce Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping in un confronto che potrebbe avere ripercussioni sugli equilibri internazionali. Tra guerra in Ucraina, tensioni con l’Iran, sicurezza energetica e corsa agli armamenti nucleari, i tre leader si ritrovano a discutere interessi comuni e profonde divergenze, mentre i rispettivi bilaterali delineano le priorità di Washington, Mosca e Pechino.

Xi accoglie Trump e Putin: i rapporti tra Cina, Russia e Stati Uniti e il nodo commerciale

La giornata di Shenzhen è stata caratterizzata anche da un forte valore simbolico. Xi Jinping ha riservato a Putin parole di vicinanza politica, definendo i rapporti tra Cina e Russia «saldi come una montagna» e sottolineando la loro capacità di resistere ai cambiamenti internazionali.

Il presidente cinese ha invitato a rafforzare la cooperazione, compresa quella militare, per contribuire alla costruzione di un ordine mondiale multipolare. Putin ha condiviso questa impostazione, parlando di un approccio costruttivo volto a creare un sistema internazionale più giusto. Tuttavia, l’accoglienza più scenografica è stata riservata a Trump, ricevuto personalmente da Xi all’aeroporto con tappeto rosso, picchetto militare, banda e sorvolo di caccia.

I due si sono stretti la mano e abbracciati: un gesto insolito per il protocollo cinese, che secondo il South China Morning Post trova un precedente simile soltanto nel 1959, quando Mao Zedong accolse Nikita Krusciov. La visita rappresenta una reciprocità rispetto a quella di settembre negli Stati Uniti, quando era stato Trump a ricevere Xi.

Dietro il cerimoniale, Pechino punta a mantenere aperto il confronto con Washington, nonostante le rivalità economiche, tecnologiche e strategiche. La tregua commerciale prorogata per altri due mesi ha momentaneamente evitato una nuova escalation tariffaria, ma restano irrisolte le divergenze su terre rare, semiconduttori, catene di approvvigionamento e accesso alle tecnologie avanzate. Xi ha ribadito la volontà di costruire un rapporto «costruttivo e strategicamente stabile» con gli Stati Uniti, mentre all’Apec ha invitato i Paesi dell’Asia-Pacifico a contrastare il protezionismo, tutelare il libero scambio e rafforzare la cooperazione, anche nell’intelligenza artificiale. Trump, dal canto suo, ha dichiarato di voler «riequilibrare i rapporti commerciali con la Cina» e, prima del summit, ha attribuito a Barack Obama la responsabilità dell’avvicinamento tra Mosca e Pechino: «Colpa di Obama se Russia e Cina si sono avvicinate».

Trump e Putin, il bilaterale di 40 minuti: sul tavolo Ucraina e relazioni tra i due Paesi

Il presidente statunitense Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin si sono incontrati a Shenzhen a margine del vertice Apec, dando vita a un colloquio durato circa 35-40 minuti. Prima di entrare nella sala, i due si sono salutati con una stretta di mano e alcune battute in inglese. Trump ha ricordato il rapporto personale che lo lega al presidente russo, dichiarando: «Ci conosciamo da molto tempo e penso che da questo incontro possano venire fuori molte cose meravigliose, o almeno che possa essere un inizio». Il presidente americano ha inoltre definito la loro relazione «un ottimo rapporto da molti anni». L’incontro, descritto dalla Casa Bianca come un «pull-aside», ovvero un breve colloquio informale organizzato a margine di un altro appuntamento, ha visto un accesso molto limitato alla stampa, con una sola telecamera televisiva ammessa nella sala.

Al termine del faccia a faccia, il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ha parlato di un esito positivo, spiegando che i due leader hanno affrontato sia questioni bilaterali sia il percorso per arrivare al successivo vertice a tre. «Abbiamo discusso dei preparativi per il vertice trilaterale e di alcune questioni relative alle nostre relazioni bilaterali. E, naturalmente, abbiamo toccato direttamente il tema della risoluzione del conflitto ucraino», ha riferito.

Putin sarebbe apparso di «ottimo umore» dopo il confronto con Trump. Anche Kirill Dmitriev, inviato speciale del Cremlino per la cooperazione economica e responsabile del Fondo russo per gli investimenti diretti, ha sottolineato l’importanza del dialogo, sostenendo che entrambi i presidenti siano impegnati a una soluzione pacifica della guerra in Ucraina.

Alla riunione erano presenti, per Mosca, il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, il vicepremier e ministro delle Finanze Anton Siluanov, Ushakov e Dmitriev; per Washington, il segretario di Stato Marco Rubio e il ministro del Tesoro Scott Bessent. Si tratta del settimo incontro in presenza tra Trump e Putin, che si erano già ritrovati in Alaska nel 2025 senza raggiungere un’intesa sulla guerra.

Iran, Stretto di Hormuz e arsenali atomici: i temi del vertice a tre

Tra le questioni destinate a dominare il trilaterale ci sono la crisi iraniana, la sicurezza energetica e il futuro degli accordi sul nucleare. Trump ha dichiarato che Washington e Pechino condividono la necessità di garantire la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz e impedire che Teheran possa dotarsi di un’arma atomica. «Sia gli Stati Uniti sia la Cina hanno interesse a garantire che l’energia transiti attraverso lo Stretto di Hormuz e che l’Iran non possa dotarsi di un’arma nucleare», ha affermato il presidente americano, aggiungendo: «Ne siamo entrambi fermamente convinti, su tutti e due i punti». In un altro passaggio, Trump ha ribadito: «Io e Xi abbiamo sottolineato la necessità che il petrolio transiti attraverso lo Stretto di Hormuz».

Un altro punto di tensione riguarda il controllo degli armamenti atomici, soprattutto in vista della scadenza del trattato New START prevista a febbraio. Trump vorrebbe coinvolgere anche la Cina in un nuovo accordo, ma Xi non sembra disposto ad accettare limitazioni in una situazione in cui l’arsenale cinese è ancora nettamente inferiore a quello americano e russo. Il presidente statunitense ha riconosciuto le difficoltà di una riduzione delle armi: «Stanno andando forte sulla costruzione di armi nucleari. Mi piacerebbe che non lo facessero», ha detto riferendosi alla Cina, aggiungendo che una richiesta di riduzione di 2.000 testate da parte americana sarebbe difficile da accettare e probabilmente altrettanto complicata per Pechino.