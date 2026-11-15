Gaza, Tajani e i ministri Esteri chiedono accesso umanitario

Gaza, Tajani e i ministri Esteri chiedono accesso umanitario

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha firmato insieme ai colleghi di Australia, Canada e Regno Unito una dichiarazione pubblica rivolta alle autorità israeliane sulla situazione nella Striscia di Gaza. Il documento, diffuso dalla Farnesina, descrive il quadro umanitario come drammatico con l’arrivo dell’inverno.

L’appello dei quattro ministri

Nella dichiarazione, i quattro ministri chiedono al governo israeliano di porre immediatamente fine ai ritardi nelle operazioni di aiuto.

Il testo domanda un accesso umanitario immediato, rapido e senza ostacoli in tutta Gaza. I firmatari sostengono che i valichi debbano restare aperti e che debba essere consentito l’ingresso delle tende, necessarie per ripararsi dal freddo.

Il Consiglio Affari Esteri a Bruxelles

Lo stesso Tajani parteciperà domani, 16 novembre, a Bruxelles alla riunione del Consiglio Affari Esteri dell’Ue.

Sul tavolo ci saranno il Medio Oriente, la guerra in Ucraina e le minacce ibride alla sicurezza europea, tema proposto dall’Italia. Il ministro chiederà una risposta comune contro le attività ostili di questo tipo, e il Consiglio dovrebbe adottare nuove misure restrittive, incluse sanzioni, verso i responsabili di attacchi ibridi.

Sull’Ucraina, Tajani discuterà con il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha il sostegno a Kiev in vista dell’inverno e il rilancio dei negoziati per una pace giusta e duratura.

Sul Medio Oriente, la riunione tratterà la Siria, gli esiti delle recenti elezioni legislative in Israele e il Patto per il Mediterraneo. Infine, i ministri approveranno una dichiarazione congiunta per istituire una giornata europea in memoria delle vittime del lavoro, fissata l’8 agosto, anniversario della tragedia di Marcinelle.