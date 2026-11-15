I ministri degli Esteri del G7 si sono riuniti a Parigi il 9 e 10 novembre sotto la presidenza francese. Al tavolo sedevano i rappresentanti di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, insieme all’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza. Per l’Italia era presente il ministro Antonio Tajani, impegnato nei dossier sulle crisi internazionali.

La dichiarazione congiunta, diffusa l’11 novembre dalla Farnesina, punta a rafforzare il coordinamento tra le economie industrializzate.

Ucraina e Medio Oriente nel documento finale

Sul fronte ucraino i ministri confermano il sostegno alla sovranità, all’indipendenza e all’integrità territoriale di Kiev. Il testo esprime preoccupazione per gli attacchi contro edifici residenziali, infrastrutture civili ed energetiche e per le conseguenze sulla navigazione nel Mar Nero.

Il G7 sostiene gli sforzi diplomatici guidati dagli Stati Uniti e chiede un cessate il fuoco completo e reciproco, con la sospensione degli attacchi a energia e traffico marittimo come primo passo. I Paesi europei, secondo il documento, devono partecipare ai negoziati sulla sicurezza del continente. Restano aperte le sanzioni contro la Russia, in particolare sulla cosiddetta flotta ombra.

Sull’Iran i ministri ribadiscono la contrarietà ad armi nucleari e chiedono a Teheran di tornare a piena cooperazione con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Il G7 condanna gli attacchi contro i Paesi vicini e le azioni che ostacolano il traffico nello stretto di Hormuz, passaggio cruciale per energia e commercio. Nello Yemen il gruppo condanna gli attacchi degli Houthi.

Gaza: aiuti umanitari e accesso ai valichi

Sulla Striscia di Gaza i ministri sostengono l’attuazione della Risoluzione 2803 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il documento condanna gli attacchi di Hamas del 7 ottobre e chiede il disarmo dell’organizzazione, esclusa da qualsiasi ruolo nel futuro governo. Il G7 invita Israele a un ritiro progressivo, garantire accesso sicuro e continuativo agli aiuti e aprire ulteriori valichi.

Nella dichiarazione Australia, Canada, Italia e Regno Unito scrivono che, con l’arrivo dell’inverno, la situazione umanitaria è drammatica. Le ultime inondazioni hanno aggravato le sofferenze della popolazione. Circa 150mila tende e altri beni essenziali risultano bloccati alla frontiera. I valichi devono aprirsi, i beni a duplice uso devono poter entrare e tutte le parti devono rispettare il cessate il fuoco e il diritto internazionale umanitario.

Guerra ibrida e sicurezza delle infrastrutture

Il vertice ha dedicato spazio alle attività ibride ostili, che includono attacchi informatici, sabotaggi, interferenze straniere e manipolazione delle informazioni. Il G7 segnala il rischio per la sicurezza degli Stati e delle infrastrutture essenziali, e propone prevenzione, capacità di risposta e condivisione delle informazioni. Tajani ha chiesto un’azione comune contro le minacce informatiche che colpiscono i Paesi occidentali.

Il documento richiama anche la libertà di navigazione, la tutela dei cavi sottomarini e la protezione delle infrastrutture satellitari, comprese le stazioni a terra e i centri di controllo. Tra le altre priorità figurano intelligenza artificiale, sicurezza economica e riduzione delle dipendenze sui minerali critici. Il vertice ha affrontato anche Sudan, Corno d’Africa, Haiti e la riforma delle Nazioni Unite. Il documento definisce orientamenti e impegni per i prossimi mesi, senza annunciare soluzioni immediate.