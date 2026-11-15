John Malkovich racconta il rapporto con la morte, la fiducia nelle istituzioni e il film che gli è valso la Coppa Volpi.

John Malkovich, 73 anni, parla apertamente del tempo che resta. Dice di pensare alla morte come a qualcosa che succede quasi senza accorgersene, e aggiunge che vorrebbe vedere la nipote prima che cresca. Le sue parole arrivano in occasione dell’uscita nelle sale, dal 5 novembre con The Walt Disney Company Italia, di Wild Horse Nine, diretto da Martin McDonagh e premiato con la Coppa Volpi all’ultima Mostra di Venezia.

Un agente della CIA sull’Isola di Pasqua

Nel film Malkovich interpreta Chris, un veterano della CIA inviato sull’Isola di Pasqua alla vigilia del golpe cileno del 1973. Il personaggio deve confrontarsi con le proprie convinzioni. Fuori dal set, l’attore preferisce tenere separata la propria vita dal ruolo: per lui, collegare un personaggio scritto su una pagina alla propria esistenza sarebbe una mancanza di rispetto.

La pellicola tocca alcuni dei nodi oscuri del Novecento, tra cui l’omicidio Kennedy e il colpo di Stato cileno dell’11 settembre 1973. Malkovich cita un dato che ha letto di recente: il 60 per cento degli americani non crede alla versione ufficiale sull’assassinio di JFK. Secondo lui, la politica è spesso soltanto un mezzo per parlare d’altro, e la domanda è quanti cittadini credano davvero a ciò che dice il proprio governo, quando scoprono di continuo che le versioni ricevute non reggevano.

La perdita dell’innocenza

Per l’attore, alcuni eventi storici hanno segnato in modo irreversibile la sua generazione. Il golpe cileno dell’11 settembre 1973 ha lasciato ferite profonde, un rimpianto grande e la sensazione di aver perso l’innocenza. Una volta perduta, sostiene Malkovich, non si recupera.