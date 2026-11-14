Proseguono le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, le due donne di Pietracatella, in provincia di Campobasso, decedute nel dicembre 2025 dopo essere state avvelenate con la ricina. Nella giornata di sabato è stato convocato in questura a Campobasso il marito di un’amica di vecchia data di Gianni Di Vita.

L’uomo, che lavora come tecnico di laboratorio all’Istituto Agrario di Riccia, è stato ascoltato nell’ambito degli approfondimenti investigativi. La scuola era già stata sottoposta a perquisizione nelle scorse settimane. Intanto, per la prossima settimana sono previsti altri interrogatori di persone informate sui fatti.

Avvelenate con la ricina: l’inchiesta va avanti

Il caso delle due donne, madre e figlia, continua a essere al centro di un’indagine particolarmente complessa, che si protrae ormai da quasi un anno. L’inchiesta per il duplice omicidio premeditato è attualmente aperta contro ignoti, mentre cinque medici risultano indagati per omicidio colposo.

La convocazione del tecnico di laboratorio rappresenta un nuovo passaggio nell’attività investigativa.

L’uomo è il marito di una conoscente di lunga data di Gianni Di Vita e lavora presso l’Istituto Agrario di Riccia, in provincia di Campobasso. Proprio questa struttura scolastica era finita tra i luoghi sottoposti a perquisizione dalla polizia nelle settimane precedenti.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul contenuto dell’interrogatorio né su eventuali elementi emersi durante l’audizione. Gli investigatori stanno continuando a raccogliere testimonianze e informazioni per ricostruire la rete di rapporti e gli avvenimenti che potrebbero essere rilevanti per chiarire la morte di Antonella e Sara. Altri soggetti, considerati persone informate sui fatti, saranno ascoltati nei prossimi giorni.

Le tracce biologiche sui reperti esaminati a Berlino

Un altro appuntamento importante per l’inchiesta è fissato per giovedì 19 novembre, quando a Berlino saranno eseguiti nuovi accertamenti tecnici irripetibili. Sotto esame finiranno alcune impronte e tracce biologiche individuate su reperti sequestrati lo scorso 30 luglio nell’abitazione in cui vivevano le due donne.

Gli agenti della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica di Campobasso si recheranno al Robert Koch Institute per procedere all’analisi dei campioni e acquisire eventuali impronte latenti e tracce biologiche presenti sui materiali.

L’elenco dei reperti comprende un sacchetto rosa contenente kefir, un cestino della spazzatura, una borraccia, una bottiglia con del liquido e alcuni sedimenti sul fondo, oltre a un pacchetto contenente guanti da lavoro. Si tratta di materiali che potrebbero fornire indicazioni utili per ricostruire quanto accaduto nell’abitazione prima della morte di madre e figlia.

La Procura di Larino ha disposto che tutte le operazioni vengano videoregistrate. I verbali dovranno inoltre essere depositati entro cinque giorni. Poiché si tratta di accertamenti irripetibili, le parti coinvolte, sia gli indagati sia le persone offese, sono state informate e avranno la possibilità di partecipare alle operazioni.

Gli esami in Germania rappresentano dunque un passaggio significativo per l’inchiesta: i risultati delle analisi potrebbero contribuire a individuare nuovi elementi utili a fare luce sul duplice avvelenamento.