Roma, 89enne cade mentre sale su un autobus a Talenti e muore dopo quasi un mese. L'autista Atac è indagato per omicidio colposo.

Era il 14 ottobre quando un uomo di 89 anni è caduto mentre stava salendo su un autobus al capolinea di largo Pugliese, nel quartiere Talenti, a Roma. Nell’impatto aveva battuto violentemente la testa, riportando un grave trauma cranico. Trasportato d’urgenza al Policlinico Umberto I, era rimasto ricoverato per quasi un mese, fino al decesso, avvenuto l’11 novembre.

Sulla vicenda indaga ora la Procura di Roma, che ha modificato l’ipotesi di reato da lesioni gravi a omicidio colposo. Nel registro degli indagati è stato iscritto il conducente del mezzo Atac, per verificare se possa aver avviato la marcia prima che l’anziano fosse salito completamente a bordo.

La caduta mentre saliva sull’autobus a Talenti

L’incidente si è verificato il 14 ottobre al capolinea di largo Pugliese. L’89enne stava cercando di salire su un autobus fermo quando, per cause ancora da accertare, ha perso l’equilibrio ed è precipitato a terra. Nella caduta ha battuto con violenza la testa, riportando lesioni molto gravi.

I soccorsi sono intervenuti per prestare le prime cure all’uomo, che è stato poi trasferito al Policlinico Umberto I.

Le sue condizioni sono apparse subito critiche e il personale sanitario ha tentato di salvarlo durante il lungo periodo di ricovero. Il quadro clinico, però, non è migliorato e l’anziano è morto l’11 novembre, quasi quattro settimane dopo l’incidente.

Restano ancora da chiarire le circostanze esatte della caduta. Gli investigatori dovranno stabilire se l’uomo abbia perso autonomamente l’equilibrio mentre affrontava i gradini del bus oppure se il mezzo si sia mosso quando non era ancora riuscito a salire del tutto.

L’autista Atac indagato: disposta l’autopsia

In un primo momento la Procura aveva aperto un fascicolo per lesioni gravi. Dopo la morte dell’89enne, l’ipotesi di reato è stata aggiornata in omicidio colposo e il conducente dell’autobus è stato iscritto nel registro degli indagati. Si tratta, al momento, di un atto necessario per consentire gli accertamenti e verificare eventuali responsabilità: non ci sono ancora elementi sufficienti per attribuire all’autista una responsabilità diretta nell’accaduto.

Per fare piena luce sulla vicenda, i magistrati hanno disposto l’autopsia sul corpo della vittima e una consulenza tecnica sul mezzo, che è stato posto sotto sequestro. Gli esperti dovranno esaminare anche il funzionamento delle porte e dei sistemi di sicurezza dell’autobus, per capire se tutto fosse regolare al momento dell’incidente.

Le indagini sono affidate agli agenti del gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale. Gli investigatori hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti al capolinea e acquisito le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona.

L’obiettivo è ricostruire con precisione la sequenza dei fatti e capire se il conducente abbia ripreso la marcia mentre l’anziano si trovava ancora sui gradini oppure se la caduta sia avvenuta indipendentemente dal movimento del mezzo. Saranno gli esiti degli accertamenti tecnici e medico-legali a fornire elementi utili per chiarire le cause della tragedia.