Oltre 50 perquisizioni in 13 città italiane nell’ambito delle indagini sulle violenze scoppiate durante i cortei delle scorse settimane. La Digos ha concentrato l’attenzione su numerosi giovani, tra cui anche minorenni, sospettati di aver promosso o alimentato gli episodi di tensione. Nel corso delle operazioni, a Torino è stato denunciato un ragazzo trovato in possesso di diverse armi e oggetti potenzialmente pericolosi.

Cortei, blitz e raffica di perquisizioni della Digos in Italia: “Ci sono anche minorenni”

La Polizia di Stato ha avviato una vasta operazione nell’ambito delle indagini sugli episodi di violenza verificatisi durante le manifestazioni delle ultime settimane. Sono più di 50 le perquisizioni disposte dalla Digos in 13 città italiane, nei confronti di giovani sospettati di aver partecipato all’organizzazione delle proteste o di aver alimentato le tensioni e gli scontri.

Tra le persone finite sotto accertamento figurano anche minorenni. Le verifiche riguardano in particolare i fatti avvenuti durante le mobilitazioni del 17, 18 e 24 ottobre e interessano diversi centri, tra cui Bologna, Firenze, Imperia, Lodi, Milano, Monza, Novara, Reggio Calabria, Torino, Varese e Verona.

Minorenne denunciato a Torino: trovati coltelli, un machete e una pistola a piombini

Nel corso delle attività investigative è emerso anche il caso di un minorenne individuato a Torino e successivamente denunciato. Durante gli accertamenti, come riportato da Sky Tg24, gli agenti avrebbero trovato in suo possesso una pistola a piombini senza tappo rosso, dieci cartucce a salve esplose, dieci coltelli, un machete, un tubo metallico modificato in modo da sembrare un manganello e quattro martelletti frangivetro. Le contestazioni nei suoi confronti sarebbero di resistenza aggravata a pubblico ufficiale e travisamento. A consentire la sua identificazione sarebbe stata l’analisi di un profilo social riconducibile al ragazzo, sul quale erano stati condivisi filmati e fotografie delle tensioni durante una manifestazione.

Intanto, l’attenzione delle forze dell’ordine resta alta per le nuove mobilitazioni previste in diverse città, tra cui Milano, Parma e Torino. Nel capoluogo lombardo è stata organizzata una protesta a sostegno della Palestina e contro l’aumento delle spese militari, mentre a Parma sono previsti due cortei contrapposti sul tema della Remigrazione, con la partecipazione di movimenti e associazioni di orientamenti diversi. A Torino, invece, il movimento Torino in Piazza ha promosso un’iniziativa contro il carovita, alla quale si è aggiunto un corteo di studenti universitari partito da Palazzo Nuovo.