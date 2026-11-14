“Ghe voeva tanto?“. È questa la prima domanda che Monica Busetto ha rivolto ai giornalisti appena uscita dal carcere. Un sorriso pacato, gli occhi lucidi e poche parole in dialetto veneziano per raccontare il peso di quasi 14 anni trascorsi dietro le sbarre per un omicidio che non aveva commesso. Alle 16.44 di venerdì 13 novembre, l’ex operatrice socio-sanitaria ha varcato da donna libera il cancello della casa circondariale di Montorio Veronese, dopo che la Corte d’Assise di Trento ha cancellato la condanna a 25 anni al termine della seconda istanza di revisione.

Nessuna rabbia, almeno nelle prime battute, ma soprattutto sollievo e la voglia di tornare alla propria vita. Monica ha mostrato ai cronisti la sentenza che la scagiona “per non aver commesso il fatto“, ribadendo di aver sempre sostenuto la propria innocenza.

“Io ho sempre detto le stesse cose”: il racconto di Monica dopo il carcere

“Ghe voeva tanto a capirlo? Io ho sempre detto le stesse cose, non ho mai cambiato“. Sono state queste le parole pronunciate da Busetto davanti ai giornalisti, mentre teneva in mano il dispositivo della sentenza. Come raccontato al Corriere della Sera, il momento della lettura del verdetto è stato particolarmente intenso: le gambe hanno iniziato a tremarle e il pensiero è andato subito ai genitori, che non ci sono più.

“Non capivo più niente. Non ho nemmeno pianto, ma mi è venuto su il magone“, ha raccontato, lasciando trasparire tutta l’emozione accumulata dopo anni di battaglie giudiziarie.

Prima di uscire dall’istituto, Monica ha ricevuto l’abbraccio delle altre detenute e delle compagne dei laboratori sartoriali del progetto Quid, che l’hanno salutata con affetto. Con sé aveva anche il vecchio Nokia bianco che le era stato sequestrato quando era entrata nel carcere di Verona, nel novembre 2016.

Ad aspettarla fuori c’erano gli affetti familiari, dalla sorella Martina alla cugina Stefania, fino a Mariella. E c’è già un appuntamento che per lei avrà un significato speciale: il Natale. “Sarà la prima volta dopo 14 Natali in carcere“, ha detto. Quando le è stato chiesto se volesse rivolgere un pensiero ai magistrati che l’avevano condannata o a Susanna Milly Lazzarini, ha risposto senza rancore apparente: “Ormai, è passata“.

Il desiderio più grande, adesso, è tornare alla normalità: “Non vedo l’ora di respirare nella mia Venezia e stare con la mia famiglia“.

L’omicidio di Lida Taffi Pamio e la condanna a 25 anni

La vicenda giudiziaria di Monica Busetto era iniziata il 20 dicembre 2012, quando a Mestre era stata trovata morta nella propria abitazione l’87enne Lida Taffi Pamio. L’anziana era stata uccisa con quaranta coltellate, inferte con quattro coltelli da cucina, e un colpo alla testa con uno schiaccianoci.

I sospetti si erano concentrati sull’ex operatrice socio-sanitaria, che abitava proprio di fronte alla vittima, al secondo piano dello stesso stabile. Tra le due donne, secondo quanto emerso, c’erano stati in passato alcuni dissapori. A pesare sulla posizione di Busetto era stata soprattutto una collanina trovata in un suo portagioie, ritenuta dagli investigatori l’unico oggetto sottratto dall’appartamento dell’anziana.

La svolta era arrivata dopo l’omicidio di un’altra donna, Francesca Vianello. La responsabile di quel delitto, Susanna Milly Lazzarini, aveva confessato anche l’assassinio di Pamio, ma era stata giudicata in un procedimento separato e successivamente aveva più volte ritrattato.

Dopo un primo rigetto della richiesta di revisione, nuovi elementi hanno permesso di riaprire il caso. Decisiva è stata anche l’inchiesta giornalistica dell’inviato de Le Iene Max Andreetta, che Busetto ha ringraziato pubblicamente al momento della scarcerazione.

Le consulenze tecniche presentate dalla difesa hanno infatti evidenziato che l a catenina sequestrata a Monica aveva caratteristiche e dimensioni incompatibili con quella indossata dalla vittima prima di morire. Sono inoltre emersi dubbi sulla contaminazione del reperto e sulla catena di custodia.

“Abbiamo sempre avuto fiducia“, ha dichiarato l’avvocato Stefano Busetto, aggiungendo: “Ovviamente dobbiamo dire a Monica ‘scusa del ritardo’“.