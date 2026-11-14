Ohio, padre condannato a sei anni per aver punito i figli con un bastone elettrico e una frusta per cavalli: la difesa davanti ai giudici.

“Volevo solo educare i miei figli“. Si è difeso così davanti ai giudici Robert Bores, un padre statunitense finito a processo in Ohio con l’accusa di violenza domestica per aver punito i bambini, all’epoca dei fatti tra i 7 e i 9 anni, utilizzando un bastone elettrico per il bestiame e una frusta per cavalli. La sua versione non gli ha evitato una condanna a sei anni di carcere, arrivata al termine del processo concluso giovedì 13 novembre.

I fatti contestati risalgono a due anni fa, quando l’uomo era stato arrestato dopo una segnalazione dei servizi sociali per l’infanzia. Gli operatori avevano raccolto le testimonianze dei piccoli e allertato le autorità. Gli investigatori dello sceriffo della contea di Erie avevano quindi raggiunto l’abitazione di Bores, trovando gli oggetti descritti dai bambini.

Le punizioni con il bastone elettrico e la frusta per cavalli

Durante il processo sono emersi diversi episodi di presunti maltrattamenti. Secondo quanto ricostruito, Bores avrebbe utilizzato il bastone elettrico su varie parti del corpo dei figli. In un’occasione avrebbe dato una scossa a uno dei bambini perché non aveva riposto la biancheria.

In altri casi, invece, avrebbe punito i piccoli con una frusta per cavalli e un grande cucchiaio di legno. L’uomo, inizialmente, aveva ammesso la propria colpevolezza, salvo poi ritrattare e scegliere di affrontare il processo.

Davanti ai giudici ha continuato a sostenere di non aver mai avuto intenzione di fare del male ai figli, ma soltanto di spaventarli per correggere i loro comportamenti. Anche il suo avvocato ha cercato di ridimensionare la gravità degli episodi, descrivendoli come un tentativo di disciplina finito male.

“Non si tratta di un’arma. Non c’è violenza diretta contro nessuno, è stato solo un tentativo di disciplinare i bimbi finito male“, ha sostenuto il legale.

La difesa del padre e la condanna a sei anni

Prima della sentenza, Bores ha ribadito di non aver voluto provocare sofferenza ai bambini. “I servizi sociali erano presenti, non avevano un graffio, erano in perfetta salute“, ha dichiarato. Ha poi riconosciuto che l’esperienza potrebbe aver causato un trauma psicologico ai figli, spiegando di averli forse spaventati, ma senza volerli ferire.

Il giudice ha però respinto questa ricostruzione, sottolineando la natura degli strumenti utilizzati e la loro destinazione. “L’oggetto che ha usato era destinato agli animali, non agli esseri umani. Non sono d’accordo sul fatto che non si trattava di armi perché è uno strumento progettato per gestire il comportamento di animali, non di bimbi“, ha spiegato.

Al termine del procedimento, per Robert Bores è arrivata la condanna a sei anni di carcere. Una decisione che ha tenuto conto degli episodi emersi durante il dibattimento e dell’utilizzo di strumenti concepiti per controllare gli animali, impiegati invece per punire i propri figli.