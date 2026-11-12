Drammatico crollo strutturale a Brooklyn, dove una palazzina di tre piani è precipitata all’interno di un cantiere edile. Il bilancio è di due morti e 17 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie. Tra i sopravvissuti anche una donna e i suoi due figli piccoli, rimasti intrappolati dopo il cedimento.

Lavori nel cantiere e indagini sulle cause: il racconto del padre dei due bambini salvati

L’edificio, realizzato nel 1930, ospitava appartamenti ai piani superiori e alcune attività commerciali al livello stradale. Al momento del cedimento, nelle immediate vicinanze erano in corso lavori per la realizzazione di una nuova costruzione. Secondo quanto spiegato dal commissario del Dipartimento per gli edifici di New York, Ahmed Tigani, il palazzo sarebbe collassato mentre gli operai stavano effettuando scavi nel lotto confinante.

La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori, che dovranno chiarire se gli interventi nel cantiere abbiano avuto un ruolo nel cedimento strutturale.

Anche l’immobile adiacente, che condivideva una parete con quello crollato, ha riportato danni molto gravi: una parte della facciata è stata divelta, lasciando visibili dall’esterno stanze, mobili e persino gli armadi con gli indumenti ancora all’interno.

Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha definito l’intervento particolarmente complesso: “Questa è stata una situazione incredibilmente impegnativa e in rapida evoluzione, con rovine precarie da attraversare e pericolosi vuoti sotto la superficie“.

La commissaria dei vigili del fuoco, Lillian Bonsignore, ha invece sottolineato i rischi affrontati dalle squadre, impegnate in operazioni che ha definito “pericoloso e rischioso“, precisando che “Ogni movimento è coreografato“.

Crollo di una palazzina a Brooklyn, due morti e 17 feriti: soccorritori al lavoro tra le macerie

Tragedia nel quartiere di Flatbush, a Brooklyn, New York, dove l’11 novembre un edificio residenziale di tre piani è improvvisamente crollato, finendo nella voragine di un cantiere adiacente. Come riportato da EuroNews, il bilancio provvisorio è di due persone morte e almeno 17 ferite, alcune delle quali in condizioni critiche. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, le vittime sarebbero operai edili. L’allarme è scattato intorno alle 16:00 (le 22:00 in Italia), nei pressi dell’incrocio tra Bedford Avenue e Flatbush Avenue, al civico 2625 di Bedford Avenue. Sul posto sono intervenute circa 250 persone tra vigili del fuoco e agenti di polizia, impegnati in una complessa operazione di ricerca e soccorso. Le squadre hanno utilizzato droni, illuminazione artificiale e attrezzature specifiche, alternando gli interventi con mezzi meccanici a operazioni manuali per raggiungere eventuali superstiti.

Le autorità hanno confermato il ricovero in ospedale di 17 feriti, quattro dei quali in condizioni critiche, mentre non è stato ancora possibile stabilire se sotto i detriti ci siano altre persone. Tra i sopravvissuti figurano una donna, un bambino e diversi minori: secondo le informazioni diffuse, sette bambini sono stati recuperati dalle macerie. Le operazioni sono proseguite per tutta la notte, in uno scenario particolarmente delicato per la presenza di strutture instabili e cavità pericolose.