Due operai morti, un collega estratto vivo dalle macerie e altri tre lavoratori salvi. È il drammatico bilancio del crollo avvenuto durante la ristrutturazione di Palazzo Paolini, a San Pio di Fontecchio, in provincia dell’Aquila.

Le operazioni di soccorso e l’arrivo del sindaco Andrea Di Biase

L’allarme è scattato immediatamente dopo il crollo, facendo convergere sul posto diverse squadre di emergenza.

I vigili del fuoco hanno lavorato tra le macerie per individuare i lavoratori rimasti coinvolti nel cedimento, mentre i carabinieri hanno raggiunto il cantiere per gli accertamenti del caso. Presenti anche gli operatori del 118, che hanno prestato assistenza ai feriti e seguito le operazioni di soccorso.

I tre lavoratori scampati alla tragedia hanno assistito alle operazioni, mentre sul luogo dell’incidente è arrivato anche il sindaco di Fontecchio, Andrea Di Biase.

Crollo durante i lavori a Palazzo Paolini: due operai morti e un ferito grave

Tragedia a San Pio di Fontecchio, in provincia dell’Aquila, dove il cedimento di un edificio ha provocato la morte di due operai impegnati nei lavori di ristrutturazione di Palazzo Paolini. Come riportato da Tgcom24, la struttura era già stata interessata da interventi di messa in sicurezza e puntellamento dopo i danni riportati durante il terremoto del 2009.

Al momento del crollo, nel cantiere si trovavano complessivamente sei lavoratori. Tre di loro sono riusciti a salvarsi perché non si trovavano nella zona direttamente interessata dal cedimento, mentre un quarto è rimasto intrappolato sotto i detriti. Dopo ore di ricerche, i vigili del fuoco sono riusciti a estrarre vivo il terzo operaio, che ha riportato ferite gravi. L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario e trasferito d’urgenza all’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Il bilancio definitivo è di due operai deceduti, un lavoratore estratto vivo in condizioni gravi e altri tre colleghi rimasti illesi.