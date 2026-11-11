Una badante sarebbe fuggita con 150mila euro dopo aver narcotizzato una coppia a Napoli: la donna avrebbe versato alcune gocce di un medicinale in una zuppa di fagioli. Tutti i dettagli della vicenda.

Napoli, coppia narcotizzata con una zuppa di fagioli e derubata dalla badante

Una zuppa di fagioli “corretta” con sostanze dopanti: in questo modo una badante di 53 anni avrebbe narcotizzato una coppia a Piedrigrotta, nel Napoletano.

Il fatto risale allo scorso mese di giugno quando, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna avrebbe appunto versato in una zuppa di fagioli alcune gocce di un medicinale e poi, una volta narcotizzati marito e moglie, li avrebbe derubati, portando via 50mila euro in contanti e gioielli in oro per un valoro di 100mila euro.

In tutto quindi sarebbe fuggita con ben 150mila euro. In seguito alla denuncia da parte della coppia, sono partite le indagini, che hanno portato al fermo della badante.

Coppia narcotizzata con una zuppa di fagioli: fermata la badante fuggita con 150mila euro

Lo scorso mese di giugno, una badante di 53 anni avrebbe narcotizzato una coppia, mettendo alcune gocce di un medicinale in una zuppa di fagioli, per poi fuggire con 150mila euro (50mila in contati, 100mila il valore dei gioielli).

Subito sono partire le indagini, con gli agenti della Squadra mobile e del Commissariato San Ferdinando che grazie alle descrizioni fornite dalle vittime e agli accertamenti della Polizia scientifica, hanno individuato la badante, la quale aveva iniziato a lavorare nell’abitazione solamente pochi giorni prima della rapina per poi far perdere le proprie tracce. La 53enne, di nazionalità straniera, alla fine è stata rintracciata e fermata, aveva con sé un flacone contenente lo stesso medicinale narcotizzante trovato nella zuppa. La donna è stata arrestata anche perché trovata in possesso di un documento d’identità falso valido per l’espatrio. L’autorità giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere nei suoi confronti.