Strage di Viareggio, uno dei principali colpevoli, Mauro Moretti ha già finito di scontare la pena carceraria ed ha ottenuto gli arresti domiciliari.

Torna a far parlare la Strage di Viareggio, dopo le sentenze definitive ai colpevoli del disastro ferroviario del 29 giugno 2009 arriva un’altra notizie che certamente non farà piacere ai parenti delle vittime poiché uno dei principali colpevoli dell’incidente ha subito un cambiamento nella tipologia di pena, cambiamento peraltro già richiesto dai suoi legali al termine del processo di condanna lo scorso giugno.

Strage di Viareggio, cosa è successo

La strage di Viareggio è u n incidente ferroviario accaduto nella notte del 29 giugno 2009 quando nei pressi della stazione ferroviaria di Viareggio un treno merci che trasportava bombole di gas GPL ha subito un incidente che ne ha causato l’esplosione.

L’esplosione ha poi investito l’abitato a ridosso della ferrovia, causando 32 morti e oltre 100 persone ferite, la maggior parte dei decessi è arrivata dopo giorni di agonia a causa delle gravi ferite riportate.

Il processo è stato uno dei più lunghi nella storia del nostro paese ed ha visto la condanna dei vertici di FS dell’epoca e di altre figure di spicco, nonostante sia stato un percorso lungo e caratterizzato da molteplici rinvii si è arrivati ad avere giustizia.

Strage di Viareggio, Mauro Moretti esce dal carcere: sconterà la pena ai domiciliari

Per la Strage di Viareggio è stato condannato ad una pena pari a 5 anni l’ex manager di FS Mauro Moretti. Inizialmente i suoi legali avevano richiesto i domiciliari per l’età del soggetto e per la sua scarsa pericolosità, abbinata ad un pericolo di fuga praticamente nullo.

Il giudice però ha deciso di mandarlo in carcere ma ora la situazione si è nuovamente evoluta, come riporta Today.it, tramite QN per Moretti ora i restanti 4 anni e 8 mesi di pena potranno essere scontati ai domiciliari. Lo ha stabilito il giudice di sorveglianza riportando la situazione sia anagrafica che di rischio del soggetto.

Il 3 novembre scorso ha quindi lasciato il carcere di Orvieto dove era stato rinchiuso per scontare la pena nella sua abitazione a Roma.