All’alba di oggi, mercoledì 11 novembre 2026, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 al largo della Sicilia, a una profondità di 8,2 chilometri. Tutti i dettagli.

Scossa improvvisa sveglia gli italiani, terribile terremoto: magnitudo e zona colpita

Paura questa mattina, mercoledì 11 novembre 2026, all’alba: una forte scossa di terremoto è stata infatti registrata dall’Ingv alle ore 06:12, con epicentro nel Mar Tirreno, vicino alle isole Eolie, al largo della Sicilia.

La scossa è stata di magnitudo 4.1 a 8 chilometri di profondità. Per l’esattezza il terremoto è stato localizzato dalla Sala sismica Ingv di Roma al largo della Sicilia settentrionale e delle province di Palermo e Messina, a circa 30 km a nord-ovest di Alicudi, alle Isole Eolie. Dopo, nello spazio di due ore, ci sono state altre cinque scosse, nella stessa area e a una profondità di 10 chilometri.

La fitta sequenza sismica a ovest delle isole Eolie vede gli scienziati dell’Ingv al lavoro al fine di capire le dinamiche in corso nel bacino tirrenico: “L’area interessata dalla sequenza a ovest dell’arcipelago eoliano è caratterizzata da una tettonica complessa e da una sismicità crostale frequente. In quest’area sono frequenti anche terremoti superficiali associati a sistemi di faglia del Tirreno meridionale e della Sicilia nord-orientale legati al processo di apertura del bacino tirrenico.

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Terremoto al largo della Sicilia, scossa di magnitudo 4.1: avvertita in diverse città

Come appena visto, questa mattina presto si sono susseguite una serie di scosse di terremoto al largo della Sicilia, la più forte di magnitudo 4.1 a 8 km di profondità. La scossa è stata avvertita dagli abitanti di diverse città, prima fra tutti Palermo. Ecco uno dei commenti sui social: “Sentita benissimo a Palermo al quinto piano per pochi secondi”. Anche a Messina diverse segnalazioni da parte degli abitanti. Fortunatamente al momento non sono stati registrati danni né a persone né a cose.