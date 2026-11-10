Maltempo in Toscana, allagamenti ed esondazioni tra Pietrasanta e Garfagnana: strade invase da acqua e fango

Maltempo in Toscana, esondazioni a Pietrasanta e allagamenti in Garfagnana. Strade invase da fango, alberi caduti e una frana sulla Provinciale 7.

Le forti piogge che si sono abbattute sulla Toscana a partire da lunedì 9 novembre hanno provocato disagi e situazioni di emergenza soprattutto nel nord della regione, tra l’Alta Versilia e la Garfagnana. Le precipitazioni intense hanno causato accumuli eccezionali, facendo salire il livello dei corsi d’acqua oltre la soglia di guardia. Tra le località più colpite c’è stata Pietrasanta, dove si è verificata l’esondazione più grave.

Con il progressivo esaurimento delle precipitazioni, la situazione sulla rete stradale cittadina è tornata alla normalità. Il Comune ha tuttavia deciso di mantenere attivo il Centro operativo comunale almeno fino alla giornata di mercoledì 11 novembre, per continuare a seguire l’evoluzione delle condizioni meteorologiche e prepararsi all’arrivo di una nuova perturbazione, prevista per giovedì sulla Versilia.

Pietrasanta, proseguono gli interventi dopo l’esondazione

Pietrasanta è stata una delle zone maggiormente interessate dall’ondata di maltempo. Le abbondanti precipitazioni hanno provocato l’esondazione di corsi d’acqua e numerosi allagamenti, rendendo necessario un costante monitoraggio da parte della Protezione Civile. Le strade invase dall’acqua e le criticità legate alla piena dei fiumi hanno richiesto l’intervento delle squadre di soccorso.

Anche i vigili del fuoco sono stati impegnati per rispondere alle numerose richieste di aiuto, intervenendo in particolare per allagamenti, smottamenti e danni causati dall’acqua.

Nella frazione di Solaio, una delle aree interessate dalle conseguenze delle piogge, sono ancora in corso le operazioni di rimozione dei detriti e gli interventi necessari per mettere in sicurezza il territorio. Il Comune ha fatto sapere che il Centro operativo comunale, istituito con un’ordinanza sindacale, resterà aperto almeno fino a mercoledì 11 novembre, in attesa di valutare gli effetti della nuova perturbazione attesa per giovedì.

Bolognana e Barga, strade invase dal fango e alberi caduti

Disagi importanti si sono registrati anche in Garfagnana. A Bolognana, frazione del Comune di Gallicano, l’acqua e il fango hanno invaso le strade del paese, trasformandole rapidamente in veri e propri torrenti. Le precipitazioni intense hanno reso difficili gli spostamenti e creato problemi alla viabilità.

Situazione complicata anche a Barga, dove la pioggia incessante ha provocato diversi disagi per tutta la mattinata di martedì 10 novembre. Il Comune ha segnalato la caduta di numerosi alberi e ha invitato la popolazione a prestare particolare attenzione negli spostamenti.

La ditta incaricata dall’amministrazione è intervenuta in località Le Trine e in via Vecchia per Albiano per affrontare le criticità. A queste si è aggiunta una frana lungo la Strada Provinciale 7, ulteriore conseguenza delle abbondanti precipitazioni.

Nonostante il miglioramento delle condizioni meteorologiche, resta alta l’attenzione sul territorio, anche in vista del nuovo peggioramento previsto per giovedì.