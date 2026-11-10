Svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera: la Squadra Mobile ha eseguito cinque nuove misure cautelari tra Milano e Monza.

Nuova svolta nelle indagini sull’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione di Milano Certosa il 26 maggio scorso. Altre cinque persone sono state arrestate: ecco cosa è emerso dagli accertamenti e quale sarebbe stato il movente dell’aggressione mortale.

La ricostruzione dell’aggressione: Gianluca Ibarra Silvera finì nel mirino per uno scambio di persona

Per chiarire le responsabilità dei partecipanti e ricostruire quanto accaduto quella sera, gli investigatori hanno esaminato le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, raccolto le testimonianze e svolto ulteriori accertamenti sul territorio. Dagli elementi emersi, Gianluca sarebbe stato avvicinato e circondato da un gruppo numeroso mentre si trovava in compagnia del fratello e di un amico.

Come riportato da Milano Today, gli aggressori avrebbero utilizzato diversi oggetti contundenti, bottiglie e armi da taglio. Nel tentativo di sottrarsi all’assalto, i tre ragazzi avrebbero cercato rifugio lungo i binari, ma il 22enne sarebbe caduto, venendo raggiunto dal branco e colpito ripetutamente con coltelli e altri strumenti affilati.

Le prime risultanze autoptiche avevano evidenziato la presenza di numerose ferite, tra cui almeno trenta coltellate alle gambe.

L’inchiesta ha inoltre fatto emergere le presunte dinamiche interne ai Latin King, un gruppo che, secondo gli investigatori, avrebbe fatto ricorso sistematicamente alla violenza per intimidire i rivali e affermare il proprio controllo sul territorio.

Omicidio Gianluca Ibarra Silvera, altri cinque arresti: fermati tra Milano e Monza

Nuovi sviluppi nelle indagini sulla morte di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso il 26 maggio scorso nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Come riportato in un comunicato della Polizia di Stato, altre cinque persone sono state raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’ambito dell’inchiesta sull’aggressione mortale. Si tratta di tre cittadini peruviani, un ecuadoriano e un italiano, tutti di età compresa tra i 19 e i 23 anni, individuati e arrestati tra le province di Milano e Monza Brianza. L’intervento è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile, sotto il coordinamento della Procura di Milano.

I nuovi provvedimenti si aggiungono a quelli adottati nei mesi precedenti, portando a 13 il numero complessivo delle persone arrestate per il delitto. Secondo l’ipotesi investigativa, l’episodio sarebbe maturato nell’ambiente della gang dei Latin King, i cui componenti avrebbero confuso il giovane con un appartenente al gruppo rivale Ms13, trasformandolo nel bersaglio di una spedizione punitiva.