Incendio nel Trapanese avvolge 100 ettari di bosco, costringe il sindaco a chiudere le scuole e a evacuare dodici famiglie, con l'intervento di vigili, forestali e volontari.

Durante la notte del 10 novembre, un incendio forestale è divampato nella contrada Bocca della Carrubba, parte di Castellammare del Golfo, nel territorio del Trapanese. Il fuoco, scaturito poco prima delle 3, ha subito trovato terreno fertile grazie al vento di scirocco che ha spinto le fiamme verso le zone limitrofe di Petrazzi, Madonna di Fatima e la zona conosciuta come Vallonicchio-Brutto Sansone.

Fiamme scoppiate nella notte del 10 novembre a Bocca della Carrubba

Il rogo, alimentato da una densa macchia mediterranea, ha rapidamente inghiottito una superficie stimata di 100 ettari, distruggendo pini, cipressi e querce. La propagazione è stata ulteriormente accelerata dal vento di scirocco, che ha spinto un fronte attivo verso il Circolo Tennis, mettendo a rischio l’intera area sportiva.

Propagazione accelerata dal vento di scirocco

Le autorità hanno segnalato che il vento ha spinto le fiamme anche verso un distributore di gas situato nella stessa contrada, costringendo gli operatori a gestire un rischio di esplosione. Nonostante le difficoltà, le squadre di intervento sono riuscite a mantenere il rogo sotto controllo nelle zone più critiche, evitando che l’incendio si estendesse ulteriormente verso il centro abitato.

Impatto sulla popolazione: evacuazioni, chiusura scuole e allarme salute

Il sindaco Giuseppe Fausto ha provveduto, in via d’urgenza, alla chiusura di tutti i plessi scolastici del comune, in particolare del complesso “Falcone e Borsellino”, dove il fumo e la fuliggine erano già densi al punto di rendere l’aria irrespirabile per i più piccoli. Inoltre, dodici famiglie sono state evacuate dalle proprie abitazioni per garantire la loro incolumità mentre le fiamme ancora imperversavano nella contrada di origine.

Interventi delle forze dell’ordine e dei volontari: strategie di contenimento

Sul territorio sono intervenuti in massiccio numero Corpo Forestale, Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri e Polizia Municipale. Alle ore 7.03 è stato lanciato un elicottero forestale, mentre alle 8.05 due Canadair hanno iniziato le operazioni di abbattimento delle fiamme dal cielo. I volontari dell’associazione Fly Team Castellammare e di SOS Valderice hanno collaborato al fianco delle forze istituzionali, fornendo supporto logistico e assistenza alle famiglie evacuate.

L’assessore Antonio Senia, esperto del territorio e del monte Inici, ha monitorato direttamente le operazioni, ribadendo la gravità della situazione e ringraziando tutti i soggetti coinvolti per l’impegno profuso. Il sindaco ha concluso invitando i cittadini a mantenersi lontani dalle zone interessate, a non ostacolare gli interventi di soccorso e a seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza di tutti.