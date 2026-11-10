"177 giorni. Il rapimento di Farouk", il caso che scosse l'Italia

Roma, 10 nov. (askanews) – Racconta un fatto di cronaca che nel 1992 sconvolse l’Italia “177 giorni. Il rapimento di Farouk”, la serie diretta da Carlo Carlei in onda su Rai 1 il 16, 17 e 23 novembre. Il piccolo Farouk Kassam, 7 anni, venne rapito in Costa Smeralda il 15 gennaio 1992 sotto gli occhi dei genitori.

Cominciò così un incubo per la famiglia, un evento che sconvolse l’Italia intera, con mille cambi di fronte, mobilitazioni, l’appello di Papa Giovanni Paolo II per la liberazione del bambino, il coinvolgimento dei servizi segreti, il celebre appello di solidarietà di Sergio Zavoli che in tv chiese agli italiani di esporre lenzuoli bianchi alle finestre.

Nella seria Rai Marco Bocci interpreta Fateh Kassam, il padre, e Antonia Desplat la madre, Marion Bleriot. Il regista ha spiegato perché allora un intero Paese, anche nelle città del banditismo, si commosse di fronte a quella storia: “E’ una storia incredibile per il fatto che fu rapito un bambino ed era la prima volta, e addirittura gli fu tagliato un lembo dell’orecchio per costringere i familiari a cominciare le trattative per il pagamento di un riscatto.

L’odissea che questo bambino ha dovuto affrontare in sette lunghi mesi di prigionia ovviamente sconvolse l’Italia del tempo”.