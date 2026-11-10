Guerra in Ucraina, al via il vertice ad Abu Dhabi con Usa e Russia

Abu Dhabi, 10 nov. (askanews) – L’obiettivo è una pace duratura, ma la strada è ancora in salita. Sono iniziati, ad Abu Dhabi, i colloqui trilaterali tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. Sul tavolo, gli aspetti chiave della creazione di un nuovo sistema di sicurezza in Europa. I colloqui fortemente voluti da Donald Trump si tengono con la mediazione americana e la presenza di rappresentanti europei.

La delegazione ucraina ha avviato i propri lavori con un incontro con i rappresentanti di Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Nato e Commissione europea, alla presenza degli inviati speciali statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner.”La speranza oggi non è solo quella di discutere le questioni bilaterali tra i paesi e come porre fine alla guerra… ma anche di come creare le giuste relazioni di sicurezza tra Ucraina, Russia ed Europa, in modo da non solo porre fine a questa guerra, ma anche da creare un nuovo quadro” per garantire “decenni, se non secoli, di pace”, ha affermato Kushner.Intanto la situazione dell’approvvigionamento di energia elettrica nelle città di Kiev e Dnipro rimane “particolarmente difficile” in seguito agli attacchi russi contro le infrastrutture energetiche che non si sono mai fermati.

Un furto di dati all’Agenzia di statistica di Mosca poi ha fatto emergere il dato delle pensatissime perdite russe nella guerra contro l’Ucraina: ci sarebbero già 400mila morti.