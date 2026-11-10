Mixology no alcol, ma non banale, al Bar Shelley di Bagni di Pisa

Pisa, 10 nov. (askanews) – Il cocktail analcolico non è più una semplice alternativa per chi non beve: è diventato una categoria a pieno titolo della mixology contemporanea. A spingerla è una domanda sempre più diffusa per esperienze di gusto leggere, curate e capaci di coniugare piacere e moderazione. “Sono molto d’accordo sull’abbassare il livello alcolico nei cocktail, ma secondo me va ridotta anche la quantità”, spiega Simone Bruni, bar manager del Bar Shelley all’interno di Bagni di Pisa Palace & Thermal Spa.

“Un conto è bere responsabilmente uno o due drink, un altro è berne molti solo perché hanno una gradazione più bassa: alla fine il farsi del male resta lo stesso”. Per Bruni – che in queste immagini prepara un drink con la teiera della nonna – il punto non è quindi soltanto diminuire l’alcol, ma costruire il valore del cocktail analcolico.

“Il discorso va incentrato sulla qualità del cocktail analcolico o a bassa gradazione”, sottolinea. Non più succo di frutta e ghiaccio, dunque, ma ricette composte con la stessa attenzione riservata ai grandi classici: equilibrio, profumo, struttura e presentazione.La nuova generazione di drink si costruisce con distillati analcolici, birre senza alcol, sciroppi di qualità e tecniche di miscelazione che permettono di abbassare la gradazione senza rinunciare al sapore.

Anche la diluizione, spiegano gli esperti del settore, è uno degli strumenti per rendere più leggero un cocktail senza svuotarlo di carattere. “Molti miei colleghi, soprattutto a Milano e Roma, stanno facendo lavori eccezionali per far bere le persone in modo moderato, con cocktail buoni, sani e che non superino una certa gradazione”, racconta Bruni. Una trasformazione che riflette un cambiamento più ampio: nei menu delle grandi città il no e il low alcohol non sono più un capitolo marginale, ma una proposta strutturata.Per il bar manager, la stagionalità è un alleato essenziale. “Mi piace utilizzare estratti, anche di barbabietola, oltre che di ananas o fragola, sempre stagionali”, dice. L’obiettivo è offrire profili aromatici diversi, capaci di parlare sia a un pubblico più maturo, alla ricerca di profumi familiari e intensi, sia ai giovani, attratti da drink più scenografici e cromatici. “Un signore di una certa età magari cerca profumi che conosce, mentre un giovane può desiderare un cocktail più scenografico, magari blu”, osserva Bruni. “Queste cose si ottengono grazie alla mixology e alla miscelazione avanzata.” La creatività, dunque, non sostituisce la tecnica: la amplifica. Il risultato è un bar più inclusivo, dove il cliente può scegliere un “low ABV” o un analcolico senza sentirsi relegato a un’opzione minore. Una tendenza che, secondo gli osservatori del settore, sta ridefinendo il linguaggio della mixology italiana ed europea.