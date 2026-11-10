Il 10 aprile 1991 nella rada del porto di Livorno avvenne il disastro della Moby Prince, un incidente marittimo che si concluse con la morte di 140 persone. L’evento, ancora oggi oggetto di dibattito, fu causa di numerose indagini e commissioni, ma i risultati concreti non furono mai del tutto chiari. La tragedia si inserisce in un contesto di forte tensione nei porti italiani degli anni ’90, dove le norme di sicurezza erano spesso oggetto di discussioni e revisioni.

Il rapporto della seconda Commissione di inchiesta del Senato

Il Senato, con la sua seconda Commissione di inchiesta, presentò il 11 dicembre 2017 una relazione conclusiva sul caso Moby Prince. Il documento evidenziò numerose criticità, errori e omissioni nella ricostruzione dei fatti effettuata in precedenza, sottolineando la necessità di approfondire le cause dell’incidente.

Questa relazione fungé da spinta per l’avvio di nuove indagini, in particolare quella della Procura di Livorno, che ipotizzò un reato di strage in forma dolosa e rimase incentrata su un possibile coinvolgimento di ignoti.

Le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze

Parallelamente, la Dda di Firenze aprì un proprio fascicolo per valutare se il disastro potesse avere connessioni con la criminalità organizzata o con circostanze di natura terroristica.

Dopo aver esaminato le evidenze disponibili, le indagini culminarono in una richiesta di archiviazione il 3 dicembre 2024. Il gip di Firenze accolse tale istanza con decreto del 27 febbraio 2025, concludendo che non vi fossero elementi sufficienti a sostenere ulteriori procedimenti.

La decisione della Procura di Livorno

La Procura di Livorno ha ora avanzato una propria istanza di archiviazione dell’inchiesta contro ignoti, citando l’assenza di nuovi elementi probatori e il risultato negativo delle indagini fiorentine. La richiesta è stata formalmente comunicata alle autorità competenti, ponendo fine a un percorso investigativo avviato quasi tre decenni fa. La Procura ha precisato che la chiusura non implica una dichiarazione di innocenza, ma si basa sull’esaurimento delle linee di indagine attuali.

Motivazioni dell’archiviazione

Secondo quanto dichiarato, l’archiviazione è motivata dal vedere conclusi i possibili scenari investigativi e dalla mancanza di testimoni o documenti capaci di fornire una ricostruzione definitiva. La Procura ha inoltre sottolineato l’impegno delle autorità giudiziarie a conservare gli atti per eventuali future analisi, qualora emergessero nuovi elementi.

Il provvedimento chiude un capitolo di lunga durata nella cronaca giudiziaria italiana, ma il ricordo della tragedia rimane vivo nella memoria collettiva di Livorno e dell’intero Paese. Resta comunque la speranza che, attraverso la continua attenzione dei media e della società civile, si possano evitare simili catastrofi in futuro.