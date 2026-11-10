Oltre 50 veicoli tra auto, autobus e camion coinvolti in due tamponamenti a catena: almeno 11 morti e decine di feriti, mentre proseguono le operazioni di soccorso.

Una terribile carambola in Bulgaria ha coinvolto decine di veicoli, provocando un bilancio drammatico di almeno 11 morti e circa 50 feriti. Gli impatti, particolarmente violenti, hanno lasciato auto e camion accartocciati e diversi passeggeri intrappolati tra le lamiere. Le autorità stanno ancora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Maxi incidente in Bulgaria, oltre 50 veicoli coinvolti: almeno 11 morti e decine di feriti

Un grave incidente stradale ha sconvolto la Bulgaria nella mattinata di oggi, martedì 10 novembre, quando due maxi-tamponamenti hanno coinvolto più di 50 veicoli, tra automobili, autobus e mezzi pesanti, lungo l’autostrada Trakia. Il bilancio provvisorio è di almeno 11 vittime e circa 50 feriti, alcuni dei quali ricoverati in condizioni particolarmente serie.

Le collisioni si sono verificate nei pressi della città di Yambol, nel sud-est del Paese, all’altezza dello svincolo di Zimnitsa, interessando entrambe le direzioni di marcia.

A provocare la serie di impatti sarebbe stata soprattutto la fitta nebbia, che in alcuni punti avrebbe ridotto la visibilità a non più di 30 metri, rendendo estremamente difficoltosa la circolazione.

Secondo quanto riferito da un automobilista a Nova TV, dopo il primo impatto alcuni conducenti avrebbero cercato di avvertire gli altri veicoli del pericolo, invitandoli a rallentare. Tra i mezzi coinvolti si sono verificati ribaltamenti e gravi schiacciamenti, mentre un camion è finito fuori dalla carreggiata. Il segretario generale del ministero dell’Interno, Lyubomir Nikolov, ha spiegato che la sequenza degli incidenti sarebbe iniziata con uno scontro tra un autobus e un camion nella carreggiata diretta verso Burgas.

Soccorsi e autostrada chiusa: feriti trasportati in ospedale, indagini sulle cause

L’allarme è scattato intorno alle 7:10, quando è arrivata la prima segnalazione al numero di emergenza. Polizia, vigili del fuoco e personale sanitario sono intervenuti rapidamente, con ambulanze provenienti anche dalle regioni di Yambol, Sliven e Burgas. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse: alcuni passeggeri erano rimasti intrappolati tra le lamiere e i soccorritori hanno dovuto rimuovere parti delle barriere di protezione per raggiungerli.

Il dottor Valentin Valchev, vicedirettore dell’ospedale di Yambol, ha riferito che undici persone sono state ricoverate in gravi condizioni: sette presentano lesioni particolarmente serie, mentre tre hanno riportato fratture agli arti. Complessivamente, secondo il ministero dell’Interno, circa 50 feriti sono stati trasferiti nelle strutture ospedaliere.

Il primo ministro Rumen Radev ha definito quanto accaduto una «tragedia», annunciando l’impiego di velivoli per il trasferimento dei feriti e la propria intenzione di raggiungere il luogo dell’incidente. Anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in visita nel Paese, ha espresso cordoglio: «Vorrei esprimere le mie più sentite condoglianze e rendere omaggio alle squadre di soccorso». Nel frattempo, l’autostrada Trakia è stata chiusa in entrambe le direzioni e il traffico deviato su percorsi alternativi, mentre proseguono le operazioni per rimuovere i mezzi incidentati e consentire agli investigatori di ricostruire l’esatta dinamica dei tamponamenti.