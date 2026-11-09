L'intesa siglata a Parigi e Berlino apre margini per motori endotermici alimentati con carburanti rinnovabili e rafforza requisiti di produzione europea, suscitando reazioni di industrie e associazioni italiane.

La recente intesa tra Parigi e Berlino ha riaperto il dibattito sul futuro dell’automotive in Europa, introducendo due elementi che potrebbero rimodellare il settore: il riconoscimento di soluzioni alternative ai soli veicoli elettrici e l’enfasi sul Made in Europe per proteggere la filiera industriale continentale. L’accordo, noto come intesa Parigi-Berlino, è stato formalizzato il 16 ottobre e propone modifiche importanti ai target di riduzione delle emissioni per il 2035.

La proposta franco-tedesca del 16 ottobre: obiettivo 90% e spazio per alternative

L’intesa firmata il 16 ottobre da Emmanuel Macron e Friedrich Merz propone di fissare il taglio delle emissioni di CO₂ delle nuove auto al 90% per la scadenza prevista, senza imporre l’obbligo di compensare il restante 10% tramite misure come l’uso di acciai a basse emissioni o carburanti alternativi.

Questa impostazione differisce da proposte precedenti che puntavano a riduzioni più stringenti, fino al 100%, e che prevedevano meccanismi di compensazione per le quote residue.

Di fatto, la soluzione presentata da Parigi e Berlino mantiene l’orientamento verso le auto elettriche come via principale per la decarbonizzazione, ma conserva un margine residuale per veicoli a motore endotermico se alimentati con combustibili non fossili.

Questo approccio mira a salvaguardare la competitività dei costruttori europei in una fase segnala da pressioni internazionali ed economiche.

Perché il 90% è significativo

Il valore del 90% rappresenta una mediazione: riduce drasticamente le emissioni rispetto alla situazione attuale ma non richiede l’eliminazione totale dei propulsori tradizionali. L’intento dichiarato è evitare che regole troppo rigide mettano in difficoltà le aziende europee impegnate nella transizione, considerando fattori esterni che incidono sui costi e sulla competitività.

Made in Europe: percentuali e protezione della filiera

Accanto alla questione delle emissioni, l’intesa pone l’accento sul rafforzamento della produzione locale. La proposta prevede che almeno il 70% dei componenti di un’automobile, esclusi i sistemi di accumulo, sia di origine europea per poter accedere a incentivi e appalti pubblici. Per le batterie, settore in cui la concorrenza internazionale è più pronunciata, la soglia indicata è del 10%.

Questa linea mira a concentrare le risorse pubbliche sulla filiera europea, evitando che gli incentivi alimentino importazioni massicce di veicoli prodotti fuori dal continente. Un parametro rilevante, alla luce del fatto che studi mostrano come oggi circa l’80% della componentistica dei veicoli assemblati in Europa abbia già origine europea, dato che sostiene l’idea di poter essere ancora più ambiziosi su contenuti locali.

Implicazioni per l’Italia e posizioni di settore

Il ruolo dell’Italia è emerso dietro le quinte della mediazione: secondo rappresentanti della filiera nazionale, il governo ha lavorato in modo riservato per tessere accordi che facilitassero il compromesso tra Parigi e Berlino. Roberto Vavassori, presidente di Anfia, ha riaffermato che “Il governo italiano ha lavorato benissimo” e ha sottolineato l’opportunità offerta dall’intesa sul fronte dei carburanti alternativi, settore in cui realtà come Eni mostrano interesse.

D’altra parte, la proposta suscita critiche: Michele Crisci, presidente di Volvo Italia, ha definito un errore “politicizzare l’automotive e annacquare gli obiettivi”, ricordando che l’industria europea ha perso tempo nella competizione globale e che la transizione richiede chiarezza strategica più che rallentamenti normativi.

Biocarburanti e neutralità tecnologica

Tra le alternative che riemergono nel dibattito ci sono i biocarburanti, considerati da alcuni come un’opzione per mantenere una quota di circolazione dei motori endotermici senza compromettere l’obiettivo climatico. L’accordo franco-tedesco sosterrà soluzioni che permettano di valutare tecnologie diverse in un quadro definito, favorendo la cosiddetta neutralità tecnologica rispetto a una scelta esclusiva per le sole propulsioni elettriche.

Il percorso di revisione normativa coinvolgerà ora i principali organi decisionali dell’Unione europea, dove il confronto politico continuerà a modulare soglie, obblighi e vincoli sul contenuto locale. Nel frattempo, il settore e i governi nazionali stanno valutando gli effetti di una possibile transizione regolamentare che cerchi di coniugare sostenibilità ambientale, innovazione industriale e tutela della competitività europea.