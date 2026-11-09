Il campione olimpico di judo, Teddy Riner, ha sorpreso l’opinione pubblica francese annunciando la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2027. A 37 anni, l’atleta ha dichiarato al Le Parisien di volersi candida per dimostrare che “la Francia può rialzarsi” e di volersi presentare come un presidente che unisce, definendosi “né di destra né di sinistra”.

Questa affermazione colloca Riner al di fuori del tradizionale spettro bipolare, in cui dominano il Rassemblement National di Marine Le Pen e la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon.

Le proteste del 17 ottobre 2026 scuotono l’intero Paese

Il 17 ottobre 2026, più di mezzo milione di cittadini sono scesi in piazza in tutta la Francia.

Il detonante è stato il cari-vita, ma le manifestazioni si sono rapidamente trasformate in una valanga di rancori accumulati negli ultimi quattro anni di governi di minoranza. A Parigi si sono assistiti a saccheggi, scontri con le forze dell’ordine e l’imposizione di un coprifuoco notturno in alcune zone. A Limoges, il municipio storico è stato incendiato.

Nella notte stessa il governo ha riferito 1.800 arresti, mentre il premier Lecornu ha esteso il coprifuoco a parte della capitale.

Reazioni dei partiti e dei sindacati

Il principale sindacato francese, la CGT, ha convocato uno sciopero generale per il 5 novembre, chiedendo una risposta più decisa alle richieste dei manifestanti. Il presidente Emmanuel Macron ha condannato i fatti violenti e ha indetto un vertice d’emergenza, ma le più interessanti dichiarazioni sono giunte da chi si prepara a prendere il posto di Macron nell’Eliseo. Jean-Luc Mélenchon ha partecipato alle proteste, accusando il prefetto di Polizia di Parigi di favorire il disordine e attribuendo al governo la responsabilità dei disordini.

Il panorama dei candidati alla luce dei sondaggi post-protesta

Le medesime proteste hanno ridisegnato le dinamiche elettorali. Secondo il sondaggio Ifop-Fiducial del 22 ottobre, Marine Le Pen detiene il 34-38 % dei consensi al primo turno, con un +2 % rispetto alle rilevazioni precedenti. Il suo braccio destro, Jordan Bardella, ha dichiarato che il governo “sta crollando sotto il proprio peso”. In caso di impedimento legale a Le Pen – la leader è stata condannata in primo grado nel marzo 2025 per appropriazione indebita di fondi europei e nuovamente in appello nel luglio 2026, anche se la pena di ineleggibilità è stata ridotta – Bardella sarebbe pronto a prendere il timone del RN.

Jean-Luc Mélenchon, a 75 anni e alle sue quattro candidature presidenziali, è passato da figura marginale a protagonista: i sondaggi gli attribuiscono ora tra il 18 % e il 20 % dei voti al primo turno. Questi numeri lo collocano, assieme a Édouard Philippe, ex primo ministro di Macron e fondatore del partito centrista Horizons, tra i principali contendenti per il ballottaggio contro Le Pen.

Édouard Philippe ha cercato di mantenere una posizione di equilibrio, dichiarando di aver “preferito decisioni e iniziative che consentissero il ritorno all’ordine e il ripristino dell’autorità dello Stato”. Raphaël Glucksmann, vincitore delle primarie del centro-sinistra l’11 ottobre con il 66 % dei voti, ha tentato di cavalcare l’onda delle proteste ma è stato percepito come un “tentativo maldestro di imitare Mélenchon”. I sondaggi sul ballottaggio mostrano che, contro Philippe, Le Pen dovrebbe ottenere il 56 % e contro Glucksmann il 57 %; contro Mélenchon, la percentuale sale al 68 %.

Il ruolo di Teddy Riner nella corsa elettorale

Pur non figurando ancora nei sondaggi principali, la candidatura di Riner ha già influenzato il dibattito. Il suo messaggio di “unità” e la dichiarazione di non appartenere a destra né sinistra hanno suscitato curiosità tra gli elettori stanchi della polarizzazione. Se dovesse superare la soglia del 5 % necessario per passare al secondo turno, Riner potrebbe diventare il terzo polo del panorama politico, trascinando voti sia da chi rifiuta le tradizionali forze di destra che da chi è scoraggiato dalla sinistra radicale.

A sei mesi dal primo turno previsto per il 18 aprile 2027, la Francia si trova a un bivio: da un lato una destra guidata da Le Pen che vuole capitalizzare sul tema dell’ordine pubblico, dall’altro una sinistra radicale che usa le proteste come trampolino di lancio, con al centro una centrista incerta e un nuovo attore sportivo. Le prossime settimane, comprese le manifestazioni di protesta indette dalla CGT e le eventuali decisioni giudiziarie su Le Pen, saranno decisive per capire chi sfiderà il ballottaggio e quale futuro politico attenderà il Paese.