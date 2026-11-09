Il mondo dello spettacolo francese piange la morte, a soli 27 anni, dell’attrice di “Chair Tendre” Angèle Metzger, trovata morta nei pressi di un parcheggio. Si indaga per capire le cause.

Addio ad Angèle Metzger, l’attrice di “Chair Tendre” è morta a soli 27 anni: il corpo trovato vicino a un parcheggio

La Francia è sotto shock per l’improvvisa morte di Angèle Metzge, attrice nota soprattutto per la serie Tv “Chair Tendre“. Il corpo della 27enne è stato trovato senza vita nella giornata di sabato 7 novembre 2026 ai piedi dell’edificio del Centre communal d’action sociale (CCAS) a Les Pavillons-sous-Bois, nel dipartimento di Seine-Saint-Denis.

Quando i soccorritori sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane attrice. Secondo i media francesi, Angèle Metzge potrebbe essere caduta da una scala o da una piattaforma che si affaccia su un parcheggio sotterraneo. L e circostanze della morte restano avvolte nel mistero e la polizia di Livry-Gargan ha immediatamente aperto un’indagine al fine di ricostruire la dinamica dei fatti.

Addio ad Angèle Metzger, l’attrice di “Chair Tendre” è morta a soli 27 anni: indagini in corso

Angèle Metzge, giovane attrice emergente francese, nota per la serie Tv “Chair Tendre” è stata trovata morta nei pressi di un parcheggio lo scorso sabato. Sono in corso le indagini da parte della Polizia francese, al momento non è però chiaro che cosa sia successo esattamente. Per il momento pare poco probabile che l’attrice si sia tolta la vita, non sarebbe infatti emerso alcun dettaglio che miri in questa direzione (nessun biglietto o messaggio d’addio). Fondamentali al fine di capire che cosa è successo potranno essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Oltre a “Chair Tendre”, la Metzge aveva lavorato con Charlie Heaton, conosciuto a livello internazionale per il personaggio di Jonathan Byers in “Stranger Things“.