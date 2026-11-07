Colpo di scena al Grande Fratello Vip: dopo l’eliminazione al televoto, Alex Belli lascia lo studio in aperta polemica, rifiutandosi di commentare il percorso con gli ex compagni. Una decisione inaspettata che ha spiazzato Ilary Blasi e le opinioniste, mentre la puntata è proseguita tra scontri, nuove nomination e verdetti decisivi per la corsa alla finale.

Grande Fratello Vip, le nomination e il nuovo finalista: chi rischia l’eliminazione

La puntata condotta da Ilary Blasi si era aperta con diversi confronti tra gli inquilini, a partire dalle tensioni che coinvolgono Valeria Marini e Andreas Müller. La showgirl, finita al centro delle critiche negli ultimi giorni, ha avuto un nuovo faccia a faccia con l’ex vincitore di Amici, che ha confermato le proprie accuse nei suoi confronti: “Lei è finta dalla mattina alla sera“.

Una definizione che ha provocato la reazione della diretta interessata: “Io nella mia vita non ho mai permesso a nessuno di offendermi come mi ha offeso lui, senza motivo“. Anche le opinioniste hanno espresso valutazioni differenti sulla vicenda. Selvaggia Lucarelli ha criticato l’atteggiamento di Andreas, sostenendo che si sia ormai legato eccessivamente a Marina La Rosa: “Senza di lei è perso“.

Di tutt’altro avviso Cesara Buonamici, che ha preso le sue difese sottolineando: “Dare dell’infame a una persona è molto più grave che darle dell’ipocrita“.

Il pubblico è stato chiamato a scegliere il secondo finalista tra Guendalina Tavassi, Carmen Di Pietro, Valeria Marini e Megan: a ottenere il maggior numero di preferenze è stata Guendalina, con il 47,75% dei voti. La puntata si è poi conclusa con una nuova catena di scelte e la formazione delle coppie per le nomination. Valeria Marini, rimasta senza alleato, è finita automaticamente al televoto, raggiunta da Andreas Müller, Giulia Provvedi e Carmen Di Pietro. Sarà quindi il pubblico a decidere chi salvare: il concorrente meno votato dovrà lasciare la Casa nella prossima puntata, prevista per lunedì 9 novembre.

Alex Belli eliminato dal Grande Fratello Vip: la protesta in studio e l’uscita di scena a sorpresa

La sedicesima puntata del Grande Fratello Vip si è conclusa con un colpo di scena inaspettato. Dopo aver perso al televoto, Alex Belli ha deciso di abbandonare lo studio di sua spontanea volontà, rifiutandosi di prendere posto tra gli ex concorrenti per commentare le vicende della Casa. Una scelta maturata dopo aver ascoltato le motivazioni dei suoi compagni durante le nomination, che non sono state affatto apprezzate dall’attore. Davanti a Ilary Blasi, Belli ha manifestato apertamente il proprio disappunto: “Certamente non starò su quella seggiola a commentare questo programma con questi concorrenti così scontati“.

Prima di lasciare lo studio, ha comunque rivolto un saluto alla conduttrice e alle due opinioniste, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. “Ringrazio te, Ilary, che sei la padrona di casa. Ringrazio voi che siete state le mie opinioniste favolose“, ha dichiarato, spiegando poi di non avere alcuna intenzione di rimanere tra gli eliminati a seguire le dinamiche del reality. Infine, ha concluso con una frase che ha sancito la sua decisione: “Esco da dove sono entrato. Ciao, buona serata“.

La sua reazione ha colto di sorpresa la conduttrice, mentre in studio ci si è interrogati sulla possibilità di ricontattarlo. Jonathan Kashanian ha però chiarito che l’attore non aveva con sé il telefono. Non si tratta, inoltre, della prima fuga di Belli: alcune settimane fa, quando era ancora un concorrente, aveva già lasciato temporaneamente la Casa durante un momento di tensione.