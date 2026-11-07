Papa Leone XIV è volato alla volta del Sudamerica dove si tratterrà sino al prossimo 19 novembre, entrando in tre differenti nazioni, Chile, Argentina e Perù, in quest’ultima località aveva passato gran parte della propria vita sacerdotale entrando a contatto con i poveri di quelle zone ed è quindi felice di potervici ritornare in qualità di Pontefice.

Il pontefice sull’aereo: “sono felice di essere qui”

Papa Leone ha parlato ai giornalisti present i sul volo che li avrebbe portati in Sudamerica, dove il pontefice attraverserà tre diverse nazioni, facendo anche ritorno nel suo amato Perù e riabbracciando parte della sua comunità, dove ha vissuto prima della grande investitura papale.

“Sono molto felice di essere qui, non ho mai avuto dubbi relativamente a questo viaggio sin dal primo giorno dopo l’operazione mi sono sentito pronto per questa avventura. Ringrazio il Signore e tutti voi presenti”.

Le parole del Papa quindi esprimono positività rispetto alla riuscita dell’intervento ed ad una completa guarigione, questo viaggio infatti è il primo grande evento dopo l’operazione subita per la rimozione di un tumore al polmone che ha tenuto milioni di fedeli in apprensione.

Papa Leone sulla sua salute: “Sto bene, ringrazio i medici”

Papa Leone ha poi proseguito il proprio intervento ringraziando i medici dell’ospedale Gemelli di Roma che “Mi hanno rimesso in piedi” e si rivolge ai dubbiosi relativamente alla sua salute:

“So che alcune persone erano dubbiose rispetto alla mia salute ma sin dal primo giorno mi sono detto convinto di riuscire in questo viaggio molto significativo per me”.

Ora quindi il pontefice atterrerà in Uruguay e poi starà in Argentina dall’8 novembre ed infine a partire dall’11 novembre volerà alla volta del Perù, nazione importante per la sua storia di sacerdozio, poiché qui ha svolto la propria attività missionaria. Il 17 novembre in programma il ritorno in Italia.