Sono state ufficialmente identificate le due vittime italiane coinvolte nel terribile incidente ferroviario del 28 ottobre scorso a Urda, nella provincia di Toledo, in Spagna: sono Daniela Millan Parlanti e Ana Martina Conte Grand.

Sono state ufficialmente identificate le due vittime italiane coinvolte nel terribile incidente ferroviario del 28 ottobre scorso a Urda, nella provincia di Toledo, in Spagna: ecco chi sono.

Incidente ferroviario in Spagna: identificate 66 delle 69 vittime

Lo scorso 28 ottobre si è verificato un terribile incidente ferroviario in Spagna, precisamente a Urda, nelle provincia di Toledo.

Sono 69 le vittime confermate e oltre 100 le persone rimaste ferite. Sono 66 su 69 le vittime già identificate dall’Istituto di Medicina legale e Scienze forensi di Toledo a Ciudad Real, secondo quanto è stato riferito dal Centro integrato dei dati (Cid). Di queste, 54 sono di nazionalità spagnola, quattro statunitensi, una argentina, una canadese, una ceca, una francese, una giapponese, una messicana, una portoghese e una tunisina, stando al bilancio indicato.

Questa mattina sono state identificate anche le due vittime di nazionalità italiana. Restano quindi ancora da identificare tre vittime, che sarebbero tutte straniere. Per il momento sarebbero 47 le salme già messe a disposizione dei familiari.

Incidente ferroviario in Spagna, identificate le vittime italiane: chi sono Martina e Daniela

Sono state ufficialmente identificate le due vittime italiane coinvolte nel terribile incidente ferroviario in Spagna.

L’identificazione è stata resa possibile grazie alle impronte digitali e Dna. Si tratta di Ana Martina Conte Grand, di anni 32 e originaria di San Juan, in Argentina. Doveva il suo passaporto italiano al bisnonno emigrato dalla provincia di Torino. Era in Spagna per fare visita al fratello e alla nipotina appena nata. Ana Martina si trovava sul treno Ave assieme al fratello, Jeremias, che è rimasto ferito nell’incidente ed è stato ricoverato in ospedale. L’altra vittima italiana è Daniela Millan Parlanti, italo-venezuelana di anni 40 nata a Caracas. Specialista in tecnologie cardiopolmonari ed ecografia, aveva lavorato in Argentina per poi trasferirsi a Madrid dove aveva formato una famiglia. Era treno Ave Madrid-Siviglia, per un viaggio di lavoro.