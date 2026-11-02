I corpi di un uomo e di una donna sono stati trovati senza vita all'interno di un appartamento di via Spinoza a Roma: i due sarebbero morti probabilmente per asfissia causata dal fumo proveniente da un armadio dove era presente un lumino votivo acceso.

Tragedia in via Spinoza a Roma, zona Casal de’ Pazzi, dove una coppia è morta nell’incendio divampato nella loro abitazione. In corso le indagini a fine di capire che cosa abbia scatenato il rogo.

Incendio in un appartamento a Roma, muore una coppia

Tragedia nella Capitale, dove un uomo di 80 anni e una donna di 74 sono stati trovati morti in un appartamento alle ore 6:30 di questa mattina, lunedì 2 novembre 2026, in via Spinoza, in zona Casal de’ Pazzi nel quartiere Nomentano.

A trovare i corpi senza vita una squadra dei vigili del fuoco che erano intervenuti sul posto a seguito di una segnalazione di fumo nel vano scale della palazzina di sette piani. I due, marito e moglie, sono morto probabilmente per asfissia, il loro appartamento era infatti completamente invaso dal fumo. Sul luogo anche il nucleo investigativo di Roma al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a capire che cosa sia successo.

Incendio in un appartamento a Roma, muore una coppia: indagini in corso

Come abbiamo appena visto, questa mattina si è consumata una tragedia a Roma, dove una coppia è stata trovata morta all’interno della propria abitazione in via Spinoza. A trovare i corpi una squadra di vigili del fuoco intervenuti sul posto a causa di una segnalazione di fumo.

A riferirlo gli stessi pompieri che hanno anche aggiunto che i due sarebbero morti probabilmente per asfissia causata dal fumo proveniente da un armadio dove era presente un lumino votivo acceso. Il fumo si è inoltre sprigionato in tutto il palazzo di sette piani. L’ipotesi quindi al momento più plausibile sulle cause del rogo è che un lumino per la preghiera sia andato in corto circuito incendiando l’armadio e le tende della casa. Sono comunque in corso tutte le indagini del caso, con gli accertamenti già fatti dagli esperti.