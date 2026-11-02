Una tromba d'aria ha investito il lungomare di Castellaneta Marina danneggiando il lido Trocadero; Nita Ambiente e i vigili hanno messo in sicurezza l'area senza segnalare feriti.

Una violenta tromba d’aria ha colpito il lungomare di Castellaneta Marina in provincia di Taranto lunedì 2 novembre 2026 alle 14:02, generando danni estesi al lido Trocadero e apprensione tra i residenti. L’evento atmosferico si è accompagnato a pioggia intensa e raffiche tali da compromettere strutture esterne e interne dello stabilimento, ma fortunatamente non sono stati registrati feriti.

L’area è stata successivamente messa in sicurezza e monitorata fino all’ultimo aggiornamento delle 15:33.

Danni materiali al lido Trocadero e alle aree vicine

Le raffiche hanno provocato la rottura di diverse vetrate e lo scoperchiamento di coperture metalliche appartenenti allo stabilimento, con tavoli e sedie scagliati a distanza. Alcuni elementi metallici, tra cui pilastri, sono stati divelti e proiettati oltre il lungomare, raggiungendo la facciata e il giardino di un’abitazione confinante.

Secondo le informazioni verificate, i danni consistono in strutture esterne compromesse, vetri infranti e componenti in metallo spostati dalla forza del vento; il patrimonio dello stabilimento ha subito perdite importanti, ma per ora non si segnalano vittime.

Particolari sulle conseguenze per le strutture

All’interno del locale si sono registrati danni a elementi d’arredo e coperture: tende e parti metalliche sono state strappate via e sollevate dalle correnti, provocando rotture e disfunzioni agli impianti.

Il vento ha inoltre trascinato detriti che hanno interessato anche edifici privati nelle immediate vicinanze, creando un rischio per le superfici esterne e per la viabilità pedonale lungo il lungomare.

Interventi di emergenza e messa in sicurezza

I primi ad arrivare sul posto sono stati i volontari di Nita Ambiente, coordinati da Leonardo Galante, che hanno avviato le operazioni preliminari di controllo e assistenza. Successivamente la zona è stata presidiata dalla Polizia Locale e dai Vigili del Fuoco, che hanno collaborato per delimitare l’area e rimuovere elementi pericolanti. È stata anche segnalata la presenza di una ditta incaricata di ripristinare collegamenti elettrici danneggiati, riducendo il rischio di ulteriori disservizi per i residenti.

Coordinamento delle attività di sicurezza

Le autorità sul posto hanno proceduto con sopralluoghi volti a verificare la stabilità delle strutture colpite e a scongiurare nuovi pericoli derivanti da porzioni di materiale metallico staccato. L’azione combinata di volontari, forze dell’ordine e vigili del fuoco ha permesso di contenere la situazione e di avviare una prima fase di ripristino, mentre restano da valutare interventi più estesi per la ricostruzione delle parti più danneggiate del lido Trocadero.

Il maltempo ha interessato anche la città capoluogo, con piogge intense che hanno causato allagamenti e difficoltà alla circolazione nel territorio di Taranto. Le previsioni meteorologiche avevano annunciato raffiche forti e precipitazioni abbondanti; in risposta, le autorità locali hanno invitato i cittadini alla prudenza e, dove possibile, a limitare gli spostamenti fino al miglioramento delle condizioni atmosferiche.

L’episodio di Castellaneta Marina resta al momento circoscritto a danni materiali e a interventi di emergenza svolti in sicurezza. Le operazioni di bonifica e di valutazione dei danni proseguiranno nei giorni successivi per stabilire l’entità complessiva delle riparazioni necessarie al lido Trocadero e agli immobili contigui.