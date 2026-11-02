Mattina di paura nel Bresciano, dove è scattato l'allarme bomba in due scuole: un istituto di Lonato del Garda e uno di Orzinuovi sono stati evacuati dopo l’arrivo di una mail che annunciava appunto la presenza di un ordigno.

Mattina di paura nel Bresciano, dove è scattato l ‘allarme bomba in due scuole: un istituto di Lonato del Garda e uno di Orzinuovi sono stati evacuati dopo l’arrivo di una mail che annunciava appunto la presenza di un ordigno. Ma ecco tutti i dettagli di quanto accaduto.

Paura in Italia, scatta l’allarme bomba in due scuole: studenti evacuati

Centinaia di studenti sono stati fatti evacuare questa mattina da due scuole nel Bresciano per un allarme bomba. Per l’esattezza si tratta di un istituto di Lonato del Garda e di uno di Orzinuovi. Una mail arrivata in segreteria annunciava appunto la presenza di un ordigno pronto a esplodere alle ore 11.30.

Gli studenti sono stati fatti evacuare, con i genitori che sono stati subito avvisati di quanto stava accadendo. Secondo le prime informazioni, nella scuola di Lonato il messaggio è arrivato nella casella di posta della segreteria dell’istituto comprensivo Ugo Da Como, istituto che comprende elementari, medie e materna. A Orzinuovi invece a essere stato evacuato l’istituto superiore Cossali.

Questo sarebbe stato il corpo della e-mail: “Esploderà una bomba, chi sopravviverà verrà ucciso a coltellate”. Subito è scattato l’allarme, nelle scuole sono arrivati sia i carabinieri che la polizia, con anche le unità cinofile di Orio al Serio al fine di individuare tracce di eventuali ordigni. In nessuna delle due scuole sono stati trovati ordigni, si è trattato quindi di un falso allarme.

Allarme bomba in due scuole: si indaga per falso allarme

Si indaga per falso allarme, in nessuna delle due scuole del Bresciano sopra citate è stato infatti rinvenuto alcun tipo di ordigno ma non solo, la stessa mail sarebbe arrivata anche ad altre scuole e non solo in provincia di Brescia. Una mail simile infatti è stata ricevuta ad esempio in una scuola di Roma. Le indagini sono in corso al fine di risalire ai responsabili.