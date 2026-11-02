Una giovane poliziotta di 26 anni è rimasta gravemente ferita da un colpo di pistola esploso all’interno della Questura di Ancona. L’agente, operata d’urgenza, è ricoverata in Rianimazione con prognosi riservata. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto: tra le ipotesi anche quella di uno sparo accidentale.

Poliziotta ferita da un colpo di pistola nella Questura di Ancona: 26enne in gravi condizioni

Momenti di paura nella mattinata di domenica 1 novembre all’interno della Questura di Ancona, dove una giovane agente di 26 anni è rimasta gravemente ferita da un colpo di arma da fuoco. L’episodio si è verificato intorno alle 9:30 negli spazi destinati agli alloggi del personale in formazione. La poliziotta, attualmente in servizio ad Ancona come agente in prova, si trovava nella zona dei bagni comuni, nei pressi delle camerate, quando è stata raggiunta da un proiettile all’addome.

A dare l’allarme sarebbero stati i colleghi, intervenuti dopo aver sentito lo sparo e aver trovato la 26enne a terra in una pozza di sangue.

Poliziotta di 26 anni colpita da un proiettile: l’intervento chirurgico e le indagini sulla dinamica dello sparo

Le condizioni della giovane sono apparse subito particolarmente serie. Dopo i primi soccorsi, la 26enne è stata trasferita in codice di massima urgenza all’ospedale regionale di Torrette, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Al termine dell’operazione, i medici hanno disposto il ricovero nel reparto di Rianimazione, dove si trova tuttora in condizioni critiche e con prognosi riservata.

Intanto, all’interno della Questura sono scattati gli accertamenti per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti e individuare le cause del ferimento. Come riportato da Fanpage, nelle vicinanze dell’agente sarebbe stata rinvenuta una pistola, presumibilmente quella assegnata alla giovane, ma resta da verificare se si tratti effettivamente dell’arma da cui è partito il proiettile. Tra le possibilità prese in considerazione dagli investigatori figura anche quella di uno sparo accidentale, ma al momento non ci sono conferme.