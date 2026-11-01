Il Museo-Riserva di Tsaritsyno, uno dei luoghi più affollati di Mosca, è stato al centro di un’emergenza di sicurezza nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre 2026. Un avviso espresso dall’ambasciata degli Stati Uniti a Mosca ha indicato la presenza di una minaccia terroristica credibile in quel sito, spingendo le autorità russe a chiudere temporaneamente l’area e a intensificare le indagini.

Allerta diplomatica statunitense su Tsaritsyno

Sabato 31 ottobre l’ambasciata americana ha lanciato un messaggio di emergenza rivolto ai propri cittadini, consigliando di evitare il complesso storico per “possibile attacco capace di provocare numerose vittime”. Pur non indicandone l’autore, il comunicato ha sottolineato la serietà dell’informazione, definendola potenzialmente credibile. L’avviso è stato trasmesso alle autorità locali, che hanno potuto così concentrare le proprie risorse sul solo punto indicato, riducendo il margine di errore nella risposta operativa.

Intervento dell’FSB e fermo del minorenne

L FSB, a seguito della ricezione del salto informativo, ha mobilitato unità della Guardia nazionale, del Ministero degli Interni e del Comitato investigativo. Nella giornata di domenica 1 novembre è stato identificato e arrestato un ragazzo di cittadinanza russa, la cui età rientra nella fascia minorile. Il giovane è stato scoperto grazie a contenuti pubblicati su TikTok, dove compare in abbigliamento tattico, con passamontagna e con in mano un oggetto simile a una pistola automatica.

Una didascalia in lingua inglese recita “I found a place”, che gli investigatori hanno interpretato come un possibile riferimento al luogo del presunto attacco.

Contenuti su TikTok e indizi digitali

Le immagini, sebbene non costituiscano una prova di effettiva disponibilità di armi, hanno fornito agli inquirenti una pista concreta. Le autorità hanno inoltre rilevato che il profilo dell’adolescente era iscritto a un canale neonazista su Telegram e che il suo smartphone conteneva una serie di ricerche su attacchi terroristici, omicidi di massa e altre forme di violenza. Tali dati sono stati considerati indicativi di una possibile radicalizzazione o, quantomeno, di un interesse per scenari di violenza su larga scala.

Perquisizione e elementi rinvenuti

Durante la perquisizione dell’appartamento del minorenne, gli investigatori hanno recuperato effettivi corrispondenti a quelli mostrati nei video: giubbotti tipo “tactical”, caschi, guanti e altri accessori da combattimento. Non è stato accertato la presenza di armi funzionanti o di esplosivi, né è emerso un piano operativo dettagliato. L’FSB ha dichiarato gratitudine verso la “parte americana per aver fornito le informazioni” e ha affidato al Comitato investigativo russo il compito di valutare le eventuali azioni legali da intraprendere.

Impatto sul museo e sul parco

In risposta all’allerta, le autorità hanno chiuso l’accesso a Tsaritsyno sabato pomeriggio, ordinando l’evacuazione di un concerto in programmazione. Circa cinquanta agenti hanno pattugliato i perimetri, mentre i visitatori presenti sono stati invitati a lasciare il sito per motivi di sicurezza pubblica. Il parco è stato riaperto la domenica successiva, a seguito della verifica sul campo da parte delle forze dell’ordine, ma l’evento ha lasciato un segnale evidente sulla vulnerabilità dei luoghi affollati a possibili minacce.

Il caso riapre il dibattito sulla cooperazione antiterrorismo tra Russia e Stati Uniti, dimostrando che, nonostante le tensioni diplomatiche, le reti di intelligence possono ancora condividere informazioni cruciali. L’attuale fase investigativa dovrà stabilire se il giovane avesse le capacità operative per tradurre le idee violente in un attacco reale, oppure se si trattasse di un caso di mera fascinazione per contenuti estremisti.