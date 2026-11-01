La cinquantunoenne conduttrice è arrivata in piazza giudice per la quinta puntata del celebre Ballando con le Stelle su Rai 1, ma l’attenzione è stata immediatamente dirottata verso le sue interazioni con gli altri protagonisti. Quando la coppia formata da Ornella Muti e Pasquale La Rocca ha calpestato la pista, le telecamere hanno catturato non solo i loro passi, ma anche una serie di commenti che hanno acceso i riflettori su Barbara.

Le osservazioni di Barbara d’Urso sulla coreografia di Muti e La Rocca

Durante la discussione, la giudice ha mantenuto un tono discreto, limitandosi a dire: “Non scendo nei dettagli del ballo, posso solamente dire che le messe in scena di Pasquale La Rocca mi lasciano sempre senza parole.” La frase, pur breve, ha scatenato una reazione a catena.

Simona Ventura, nota per la sua vena polemica, ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina: “Volevo fare una domanda a Barbara, scusa, la Muti non ha i piedi da ballerina?”

Le contromosse di Milly Carlucci e Francesca Fialdini

Il tentativo di Barbara di cambiare registro – “Allora, andiamo con le votazioni? Basta provocazioni, basta ossessioni” – è stato subito interrotto da Milly Carlucci, veterana del programma, che ha dato la parola a Francesca Fialdini.

Quest’ultima ha puntualizzato l’assenza di quel “intesa” che l’anno scorso aveva contraddistinto il loro lavoro con Pasquale: “Come può essere che si passi da un idillio così forte a quello che si percepisce in puntata? È incredibile che non si trovino parole per descrivere quello che abbiamo visto”.

Guillermo Mariotto entra in scena: il giudice “tigre”

Il veterano costume designer Guillermo Mariotto non ha voluto restare a guardare. Definendo Barbara una “tigre televisiva”, ha ribadito che la sua presenza sta contribuendo a una crescita degli ascolti: “Ballando con le Stelle sta facendo ottimi ascolti”. Il giudice ha però aggiunto una nota critica, ricordando che lo scorso anno il duo Ornella-Pasquale non era riuscito a raggiungere la vetta: “L’anno scorso sono arrivati terzi, questa magia non c’era a livello tale da arrivare primi”.

Le accuse di gelosia e le risposte della conduttrice

Nel corso dell’intervista a Il Messaggero, Mariotto ha insinuato una possibile “gelosia” di Barbara verso Pasquale, suggerendo che tra loro ci fosse stata una storia dell’anno precedente. La conduttrice ha respinto l’allusione, chiedendo al pubblico di non più coinvolgerla in quel racconto e di passare alle votazioni. “Siamo alla quinta puntata, basta!” ha dichiarato, sottolineando l’impegno a valutare le coreografie senza drammi personali.

Il risultato di ascolto: 23,6 % di share

Nonostante le tensioni, la puntata ha registrato un notevole 23,6 % di share, dimostrando che le polemiche hanno contribuito a mantenere alta l’attenzione del pubblico. Il regolamento interno del programma, riportato su un biglietto d’ingresso, ricorda l’importanza dello scaldapubblico nel coordinare applausi, risate e momenti di silenzio, un ruolo che quest’anno è stato particolarmente visibile.

La presenza di Barbara d’Urso nella giuria ha trasformato la serata in un vero e proprio duello verbale, con Simona Ventura, Francesca Fialdini, Guillermo Mariotto e Milly Carlucci pronti a contrapporre le loro opinioni. Il risultato di ascolto, però, conferma che il pubblico continua a seguirci fedelmente, alimentato anche dalle scintille generate dalle parole dei giudici.