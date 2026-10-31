In una conferenza stampa a Istanbul, Erdogan e Zelenskyy hanno definito una strategia comune per riattivare il corridoio del grano nel Mar Nero, condannando ogni attacco a navi civili.

Sabato scorso a Istanbul si è tenuto un incontro di alto livello tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. L’incontro, svolto in una cornice diplomatica, ha avuto come fulcro la volontà condivisa di riavviare il corridoio del grano del Mar Nero, fondamentale per l’approvvigionamento alimentare di milioni di persone.

Durante la conferenza stampa congiunta, Erdogan ha sottolineato l’inaccettabilità di qualsiasi attacco a navi civili nella zona, indipendentemente dall’autore. Ha invitato entrambe le parti – Russia e Ucraina – a comportarsi con responsabilità, ricordando che l’escalation non serve a nessuno. Zelenskyy ha confermato che gran parte del dialogo si è concentrato sulla sicurezza della navigazione e ha espresso gratitudine per il sostegno turco.

Incontro a Istanbul: obiettivi e dichiarazioni

Nel dettaglio, Erdogan ha dichiarato che la Turchia ha già inviato una proposta a Mosca e Kiev per fermare gli attacchi a mezzi commerciali, ma finora nessuna delle due parti ha dato seguito. Il presidente turco ha ribadito che la riapertura del corridoio del grano potrebbe dare slancio a un più ampio processo di pace in Ucraina, contribuendo a ripristinare condizioni di vita normali per la popolazione.

Richiesta di cessazione degli attacchi a navi civili

L’argomentazione di Erdogan è stata chiara: “non possiamo accettare attacchi a navi civili sotto alcuna circostanza”. Ha invitato tutti gli attori coinvolti a rispettare la libertà di navigazione e a evitare qualsiasi giustificazione che possa alimentare ulteriori tensioni. La posizione turca, tradizionalmente equilibrata tra Mosca e Kiev, è ora espressa con maggiore fermezza, rispondendo alle pressioni internazionali per garantire la sicurezza del traffico marittimo.

Prospettive internazionali: USA, India e possibili negoziati

Parallelamente, il Segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha evidenziato un crescente interesse globale per una tregua limitata nel Mar Nero, mirata a sbloccare spedizioni di grano e di energia. Ha sottolineato che, pur non risolvendo la guerra, una tregua di questo tipo allevierebbe una grave minaccia alla sicurezza alimentare mondiale.

Il governo turco, insieme all’India, ha presentato proposte concrete per riavviare le spedizioni. Erdogan ha inoltre accolto con favore le recenti iniziative diplomatiche, in particolare l’intervento del presidente americano Donald Trump, evidenziando che nessuno dovrebbe “perdere” in una pace giusta. La Turchia si dichiara pronta a facilitare ulteriori round di colloqui, inclusi eventuali incontri a Emirati Arabi Uniti programmati per novembre.

Ruolo del G20 e di altri attori

Nel contesto di una riunione dei Ministri degli Esteri del G20 a Atlanta, Georgia, le discussioni hanno ribadito l’urgenza di un accordo sul corridoio del grano. Alcuni delegati hanno chiesto sanzioni più dure contro i soggetti che minacciano la navigazione, mentre altri hanno proposto meccanismi di monitoraggio congiunto. La presenza di figure chiave come Marco Rubio ha evidenziato la centralità della questione nella diplomazia globale.

L’incontro di Istanbul ha segnato un passo decisivo verso la riattivazione di un canale vitale per l’alimentazione europea e mediorientale. La pressione combinata di Turchia, Stati Uniti, India e dei paesi del G20 potrebbe tradursi in un vero e proprio spartiacque, se le parti coinvolte accetteranno di rispettare le richieste di responsabilità e sicurezza maritime formulate da Erdogan e Zelenskyy.