Il congresso dei Linken a Berlino si è trasformato in una vera e propria arena di scontro, mentre la CDU combatte per definire il successore del presidente e la linea su AfD.

Il congresso dei Linken si è svolto sabato al Dong Xuan Center, un grande spazio commerciale dell’est di Berlino, tradizionalmente adibito a sede di importanti assemblee del partito. La scelta del luogo, ereditata dal precedente raduno di aprile, ha portato con sé una storia di indagini del BKA per presunte attività illecite, aggiungendo un ulteriore strato di tensione al dibattito interno.

Nel cuore della discussione, Elif Eralp ha sostenuto con energia la possibilità di aprire i contatti per una coalizione rosso-verde-rossa, ossia con i Verdi e la SPD. Tuttavia, la sua posizione è stata subito contestata da diverse correnti presenti nella sala: delegati di Neukölln, di Steglitz-Zehlendorf e il «Palestina-Flügel», tutti pronti a presentare emendamenti che mettono a fuoco la questione dell’antisionismo e delle politiche di espropriazione.

Il congresso dei Linken a Dong Xuan Center: tensione tra Eralp e i dissidenti

Su un registro di 175 delegati, Eralp doveva convincere la maggioranza a dare il via libera ai negoziati con i partner di centro-sinistra. Il gruppo di Neukölln, guidato da figure come Vanessa Emde, ha avanzato una proposta di inserire una clausola di espropriazione permanente, affermando che qualsiasi accordo con la SPD dovrà prevedere la tutela del patrimonio pubblico.

Parallelamente, il «Palestina-Flügel» ha chiesto una revisione radicale del documento antiprodotto dall’antifascismo, sostenendo che le attuali formulazioni non fossero sufficienti.

Le richieste dei gruppi di Neukölln e delle correnti “Palestina”

Il dibattito è degenerato in un vero e proprio bivio ideologico: da un lato, la spinta a mantenere la linea tradizionale dei Linken, dall’altro, la volontà di reinterpretare le politiche di nazionalizzazione e di diritti internazionali. La tensione ha sfociato, a partire dalle 11:00, in una manifestazione fuori dal centro espositivo, con gruppi di attivisti legati al “Inter-Bündnis Berlin” e al Comitato Nazionale Palestinese, i quali hanno alzato cartelli contro la leadership attuale.

Le autorità di Berlino hanno anticipato una presenza di forze dell’ordine per evitare scontri, ma le proteste sono rimaste pacifiche, sebbene la presenza di gruppi etichettati dal Verfassungsschutz per la loro vicinanza a Hamas abbia alimentato timori di escalation. In risposta, Eralp ha promesso di presentare un ricorso al Presserat contro il reportage del Spiegel, definendolo una violazione della privacy della sua famiglia.

La CDU in lotta per la successione di Frank-Walter Steinmeier e la gestione dell’AfD

Parallelamente al fermento dei Linken, la CDU ha avviato una fase decisiva nella ricerca del nuovo Bundespräsident, in vista del ritiro di Frank-Walter Steinmeier. Friedrich Merz, attuale leader della formazione, è impegnato a scovare una candidata capace di consolidare le sorti della coalizione di centro-destra, mentre Markus Söder ha intrapreso un gioco di potere intorno alla figura di Ilse Aigner, ipotetica prima donna a ricoprire la carica di presidente.

Il punto focale di questa fase è la prima conferenza dei responsabili di zona da cinque anni, tenutasi a Berlino. Merz si è trovato a difendere la sua linea di fronte a una base di partito sempre più agitata, soprattutto per la questione AfD. I sovrintendenze dei Länder dell’est hanno oscillato tra l’accettare una «brandmauer» (muro di contenimento) contro l’estrema destra e la necessità di non alienare gli elettori più moderati.

Il primo incontro dei responsabili di zona in cinque anni

Durante l’incontro, è emersa una spaccatura notevole: i responsabili dell’est hanno chiesto una strategia più autonoma nella gestione dell’AfD, temendo che una posizione troppo conciliatoria potesse frammentare ulteriormente il consenso. Merz ha risposto enfatizzando la necessità di una risposta unitaria, sottolineando che il futuro Bundespräsident avrà un ruolo “potenzialmente esplosivo” in scenari di maggioranze fragili.

Nel frattempo, la CDU ha dovuto confrontarsi con le richieste di una base che vuole un taglio netto alla presenza dell’AfD nei consigli comunali, mentre altri gruppi spingono per una politica di contenimento più pragmatica. Questo dibattito interno si riflette nella programmazione di nuovi podcast politici, tra cui il Berlin Playbook, che dal mattino alle 5 fornisce analisi approfondite su queste dinamiche.

Il ruolo di YouTube nel sostegno all’ecosistema mediatico tedesco

Un ulteriore elemento che ha animato la giornata è stato il rapporto di YouTube commissionato a Oxford Economics. Lo studio, riferito al 2025, ha evidenziato che la piattaforma digitale ha contribuito a mantenere più di 29.000 posti di lavoro a tempo pieno in Germania, fungendo da infrastruttura vitale per le redazioni e gli organi di stampa. La notizia è stata inserita nella newsletter del Berlin Playbook, offrendo ai professionisti della capitale una panoramica sul valore economico del mezzo.

Il weekend berlinese ha offerto una panoramica su due fronti cruciali della politica tedesca: da un lato, i Linken affrontano una possibile frattura interna legata alla scelta della coalizione; dall’altro, la CDU si prepara a definire il futuro del Bundespräsident e a tracciare una linea di contenimento contro l’AfD. Entrambe le vicende saranno seguite da vicino nei prossimi giorni, sia dalla stampa sia dai numerosi podcast che analizzano la scena politica in tempo reale.