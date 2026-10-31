Quando la nuova edizione di Ballando con le Stelle è iniziata, l’atmosfera tra la conduttrice Barbara d’Urso e il suo maestro di danza Pasquale La Rocca sembrava promettere una collaborazione vincente. I due hanno mostrato fin da subito una sinergia evidente, allenandosi fino all’alba e condividendo sale prove esterne, gesti che non sono sfuggiti ai microfoni dei concorrenti.

I video che d’Urso ha pubblicato sui propri canali hanno suscitato ammirazione ma anche qualche invidia, tanto che nella chat riservata della giuria sono comparsi commenti ironici e sticker che insinuavano un trattamento di favore.

L’intesa iniziale e le prime tensioni emergenti

Nei primi giorni della competizione, la competitività di entrambi ha alimentato un ritmo di lavoro serrato, con prove lunghe e sudate che hanno portato a una percezione di favoritismo da parte di alcuni concorrenti.

Tra loro, anche Fabio Fognini, amico di d’Urso, ha scherzato in chat, aggiungendo un ulteriore strato di pressione. Parallelamente, si sono diffuse indiscrezioni su una eventuale cotta della conduttrice per il suo maestro, rumor che entrambi hanno incoraggiato a circolare sui social, ma che hanno finito per stancare La Rocca, più concentrato sul suo ruolo professionale.

Le voci sulla sorella di La Rocca

Un altro elemento di rottura è emerso quando la sorella di Pasquale ha preso le difese del fratello su Instagram, smentendo pubblicamente qualsiasi flirt. Questo scambio ha generato un clima di diffidenza che si è gradualmente tradotto in un allontanamento anche fuori dallo studio.

Il rifiuto di ‘Barbaramente’ e le conseguenze

Con la conclusione dello spettacolo, d’Urso ha proposto a La Rocca di partecipare al suo tour teatrale Barbaramente. Il ballerino, però, ha declinato l’invito, spiegando che le date del tour erano troppo “diluite” rispetto ai suoi impegni. La risposta negativa è stata percepita come un tradimento da d’Urso, che durante la puntata di Domenica In, alla domanda di Mara Venier, ha precisato che al suo posto sarebbe andato Luca Urso, ora in coppia con Monica Guerritore. Questo rifiuto ha segnato il primo vero scivolone nella loro collaborazione.

The Traitors Italia: la sorpresa che ha chiuso il cerchio

Nel frattempo, Pasquale è stato scelto per partecipare al reality The Traitors Italia. Il contratto di riservatezza imposto dal format ha impedito al ballerino di anticipare nulla, nemmeno alla sua ex allieva. Quando d’Urso è venuta a conoscenza della partecipazione, ormai le registrazioni erano concluse, la sua reazione è stata di rabbia, interpretando il silenzio come un’esclusione deliberata. Il provvedimento di non divulgare informazioni è stato il pretesto legale, ma la ferita emotiva è culminata con l’invio di un ultimo messaggio dal tono aspro, che ha sancito la fine di ogni contatto.

Oggi i due continuano a condividere lo stesso palco, ma con ruoli ben diversi: d’Urso è nella giuria, mentre La Rocca danza accanto a Ornella Muti. Ogni valutazione diventa un’occasione per il pubblico di leggere tra le righe la storia di un rapporto che, partito da una forte sintonia, si è concluso in maniera definitiva a causa di scelte professionali e di vincoli contrattuali.