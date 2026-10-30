"Ho avvelenato mia figlia senza volerlo", il racconto choc

Layna Wells, 30 enne americana, ha diffuso un video su TikTok nel quale ha raccontato quello che le è capitato, ovvero l'aver avvelenato senza volerlo sua figlia di 3 mesi.

Layna Wells, 30 enne americana, ha diffuso un video su TikTok nel quale ha raccontato quello che le è capitato, ovvero l’aver avvelenato senza volerlo sua figlia di 3 mesi. Ma ecco tutti i dettagli della vicenda.

TikTok, il racconto sconvolgente di una madre: “Ho avvelenato mia figlia senza volerlo”

Layna Wells è giovane mamma americana di 30 anni.

Su TikTok ha condiviso un video che ha già ottenuto 1,3 milioni di “like” e 28mila commenti. Nel video Layna racconta di “aver avvelenato la figlia di 3 mesi senza volerlo.” Nel video poi la donna racconta che cosa intende con questa frase. In pratica la donna ha raccontato dei problemi di salute della figlia Stevie legate, stando q quanto sostiene lei, all’uso di un famoso dispositivo automatico per la preparazione dei biberon: “Senza volerlo ho avvelenato mia figlia di 3 mesi per ben cinque settimane”, spiegando che la piccola continua entrare e uscire dall’ospedale: “abbiamo scoperto che la causa di tutto era il Baby Prezza.

Parlo di un dispositivo per aiutare i genitori a preparare il biberon in modo più semplice e rapido.” E ancora: “In sostanza il Baby Prezza funziona come una macchina per il caffè a capsule, ma per i neonati: miscela il latte in polvere con una determinata d’acqua ed eroga direttamente il biberon pronto. Nelle ultime cinque settimane ho nutrito mia figlia esclusivamente con latte formulato, non riuscendo più a produrre latte materno.” La donna ha raccontato di aver portato la figlia dal pediatra, perché stava perdendo peso nonostante aumentasse la quantità di latte assunto.

La piccola inoltre urinava e basta. Da lì, sempre secondo il racconto della madre, sono stati fatti diversi esami e, da quelli del sangue è emerso che era tutto sballato. Il pediatra avrebbe anche detto di non aver mai sentito parlare del Baby Prezza e, dopo alcune ricerche, le avrebbe detto che c’erano diverse azioni legali contro il dispositivo accusato di diluire eccessivamente il latte in polvere nei biberon.

Il racconto choc di Layna Wells: coma sta la bambina

In che modo dunque il Baby Prezza stava compromettendo la salute della bimba? Sempre secondo quanto detto nel video su TikTok da Layna Wells: “l’acqua da sola per un neonato così piccolo è estremamente pericolosa. I lattanti dovrebbero assumere esclusivamente latte formulato o materno, senza bere altro. Lei di fatto stava ingerendo quasi solo acqua, poiché la miscela erogata conteneva una dose di polvere del tutto insufficiente.” Nel video la 30enne ha ammesso di sentirsi in colpa per non essersene accorta prima, e ha anche voluto mettere le altre mamme in guardia dal dispositivo. E’ bene però sottolineare che questo è il racconto appunto di Layna Wells, al momento non risultano pareri medici ufficiali sulla vicenda né dichiarazioni da parte dell’azienda produttrice del Baby Prezza.