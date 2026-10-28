Il 28 ottobre gli studenti hanno occupato l'Aula magna della Statale di Milano per chiedere più alloggi, più docenti e aule dignitose.

Nel pomeriggio di mercoledì 28 ottobre, l’Aula magna dell’Università Statale di Milano è stata teatro di un’occupazione promossa dagli stessi studenti. L’azione, comunicata preventivamente sui canali social, mirava a evidenziare una serie di criticità che rendono il percorso universitario sempre più costoso e difficile.

Gli studenti hanno condiviso sui profili ufficiali il messaggio “Non ci garantisce più un futuro“, indicando come principali ostacoli la mancanza di alloggi adeguati, la ridotta presenza di docenti e le aule sovraffollate.

Tra i dati più preoccupanti, si contano 1.559 candidati idonei che non hanno ricevuto alcun posto letto nelle residenze pubbliche, lasciati a fronteggiare il mercato privato degli affitti.

Carente offerta di alloggi e ripercussioni sugli studenti

Il numero di 1.559 studenti senza assegnazione di un letto in una struttura statale evidenzia una crisi strutturale del diritto allo studio.

Molti di loro si trovano costretti a ricorrere a soluzioni temporanee, come affitti in zone centrali o studentati di lusso, con costi nettamente superiori a quelli previsti dal bilancio universitario. La mancanza di una soluzione abitativa stabile influisce direttamente sul rendimento accademico, aumentando lo stress e riducendo la capacità di concentrazione.

Impatto economico e sociale

Le spese improvvise per l’affitto rappresentano un onere aggiuntivo per una fascia di giovani già provvisoriamente inseriti nel mercato del lavoro. Il costo della vita in un contesto di inflazione e spese militari, come denunciano gli occupanti, grava in maniera sproporzionata su chi sta cercando di costruire il proprio futuro professionale.

Scarsità di docenti e ritardi nelle lezioni

Un altro elemento centrale della protesta riguarda la carenza di personale docente in diversi corsi di studio. Secondo gli studenti, l’insufficienza di professori provoca ritardi di un intero mese nell’avvio delle lezioni, con un impatto negativo sul calendario accademico e sui piani di studio individuali. Questa situazione si traduce in una riduzione delle ore di insegnamento effettive, costringendo gli studenti a recuperare contenuti in modo autonomo o a fronteggiare esami anticipati.

Conseguenze sul percorso formativo

L’interruzione o il posticipo delle lezioni compromette la continuità didattica e rende difficile la pianificazione di tirocini, stage o progetti di ricerca. Gli studenti, inoltre, lamentano la mancanza di tutorati e di supporto accademico, elementi fondamentali per la fertilizzazione del percorso formativo.

Strutture chiuse e aule sovraffollate

Oltre alle difficoltà abitative e didattiche, la protesta sottolinea la presenza di edifici universitari chiusi da anni, senza indicazioni su una possibile riapertura. Nel frattempo, le aule disponibili sono costantemente sovraffollate: alcuni ambienti ospitano più studenti di quanto consentito dalle normative di sicurezza, creando scenari di disagio e potenziali rischi.

Reazione della governance universitaria

La risposta degli organi amministrativi è stata percepita come inadeguata. La Rettrice non ha accettato alcun incontro pubblico con i manifestanti, mentre l’Osservatorio per il Diritto allo Studio ha minimizzato le lamentele, senza proporre soluzioni concrete. Gli occupanti hanno definito questa posizione “irricevibile”, inquadrandola in un più ampio contesto di tagli alla spesa pubblica per l’istruzione, attribuiti al governo attuale.

L’occupazione dell’Aula magna della Statale di Milano rappresenta un segnale di allarme per il futuro dell’istruzione superiore italiana. Gli studenti chiedono un intervento strutturale che garantisca alloggi, docenti e spazi didattici adeguati, al fine di trasformare l’università da “percorso a ostacoli” a vero motore di emancipazione sociale.