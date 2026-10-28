Il gip di Milano ha rimesso in libertà Youssef Siher, contestando la prospettazione di violenza nei suoi post e scatenando critiche politiche e spiegazioni della Procura.

La vicenda giudiziaria intorno al cosiddetto Movimento 17 ottobre ha fatto un nuovo passo con la decisione della giudice per le indagini preliminari, Tiziana Landoni, di non convalidare il fermo a carico di Youssef Siher. L’uomo, trattenuto dopo un’operazione della polizia nel capoluogo lombardo, è stato rimesso in libertà nonostante la richiesta di custodia cautelare avanzata dalla Procura di Milano.

La disputa tra accusa e difesa si concentra su elementi pubblicati online e sulla interpretazione di messaggi pubblici: il provvedimento del gip analizza i contenuti postati sui canali attribuiti al movimento e motiva la decisione con valutazioni su linguaggio e istanze espresse.

Motivazioni del gip e valutazione dei contenuti

Nell’ordinanza la giudice Landoni sostiene che, nei post e nei comunicati esaminati, Siher non ha mai prospettato azioni violente.

La ricostruzione della gip sottolinea come frasi molto dure nei confronti dello Stato e del governo, pur caratterizzate da toni volgari, vadano ricomprese nella sfera della critica politica: si tratta di espressioni che, secondo la decisione, non contengono richiami concreti a reati né indicazioni operative che possano indurre altri a commettere atti illeciti. Tra le frasi citate nel provvedimento figurano definizioni sprezzanti dello Stato e dichiarazioni di guerra al «presente infame», giudicate generiche e non dirette contro le istituzioni in termini operativi.

Il confine tra linguaggio duro e istigazione

La decisione del gip evidenzia la differenza tra uso di toni aspri e la configurabilità del reato: mentre la Procura lamenta un disegno che avrebbe sfruttato la mobilitazione per orientare persone in piazza, la giudice ritiene che manchino riferimenti specifici a misure violente o a modalità che configurino istigazione a delinquere. Questa valutazione ha sbarrato la strada alla convalida del fermo e all’applicazione di misure cautelari immediate.

Le accuse della Procura e gli elementi raccolti

La Procura di Milano, con la pm Francesca Crupi e il procuratore Marcello Viola, aveva chiesto il carcere sostenendo che il movimento nato sui social potesse trasformarsi in uno strumento organizzativo volto a concentrare persone nelle piazze e a favorire disordini. L’ipotesi accusatoria comprendeva l’istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e la partecipazione violenta alle manifestazioni: accuse emerse dopo le rivolte e i disordini del 17 e del 18 ottobre 2026 che hanno acceso il dibattito pubblico.

Gli investigatori, tra cui la Digos, hanno ricostruito una rete digitale che in pochi giorni ha raggiunto numeri significativi: oltre 48mila follower su Instagram e quasi 9.500 iscritti su Telegram. Questi dati sono stati citati a sostegno dell’ipotesi che i canali potessero orientare una mobilitazione su scala nazionale, e la Procura ha messo in evidenza messaggi e documenti condivisi tra gli amministratori e gli utenti come elementi utili alle indagini.

Blocchi tecnici e attività della polizia postale

Nel corso delle verifiche, la polizia postale ha individuato messaggi programmati destinati a coordinare ritrovi in diverse città e ha imposto il blocco di alcuni invii. Secondo l’atto d’accusa, queste comunicazioni avrebbero dovuto aggiornare i punti di ritrovo per le manifestazioni convocate per sabato 24 ottobre, ma il loro inoltro sarebbe stato impedito dagli interventi degli organi investigativi.

Reazioni pubbliche e reazione politica

La scarcerazione di Siher ha suscitato immediatamente risposte anche sul piano politico: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha definito la scelta del gip «una decisione vergognosa» e ha parlato di «mortificazione insopportabile del lavoro delle forze dell’ordine», parole che hanno rilanciato il confronto sulla strategia repressiva e preventiva adottata dalle autorità. Sul versante difensivo, gli avvocati dell’indagato hanno ribadito che «non ci sono reati» e che le imputazioni non reggono rispetto agli elementi concreti disponibili.

L’udienza di convalida si è svolta nel carcere di San Vittore, dove Siher si era avvalso della facoltà di non rispondere. Rimangono aperti gli approfondimenti richiesti dalla Procura e le verifiche su eventuali collegamenti esterni: l’esito della fase preliminare determinerà se le contestazioni saranno sostenute in dibattimento o meno.

La vicenda mette in luce il complesso equilibrio tra libertà di espressione, strumenti digitali di aggregazione e la necessità, per le autorità, di prevenire forme di violenza collettiva. La decisione del gip, nel ribadire che post volgari ma rientrano nella critica allo Stato e al governo, rappresenta un passaggio chiave nella definizione dei confini tra protesta politica e reato penale.