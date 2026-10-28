La vicenda giudiziaria intorno al cosiddetto Movimento 17 ottobre ha fatto un nuovo passo con la decisione della giudice per le indagini preliminari, Tiziana Landoni, di non convalidare il fermo a carico di Youssef Siher. L’uomo, trattenuto dopo un’operazione della polizia nel capoluogo lombardo, è stato rimesso in libertà nonostante la richiesta di custodia cautelare avanzata dalla Procura di Milano.
La disputa tra accusa e difesa si concentra su elementi pubblicati online e sulla interpretazione di messaggi pubblici: il provvedimento del gip analizza i contenuti postati sui canali attribuiti al movimento e motiva la decisione con valutazioni su linguaggio e istanze espresse.
Motivazioni del gip e valutazione dei contenuti
Nell’ordinanza la giudice Landoni sostiene che, nei post e nei comunicati esaminati, Siher non ha mai prospettato azioni violente.
La ricostruzione della gip sottolinea come frasi molto dure nei confronti dello Stato e del governo, pur caratterizzate da toni volgari, vadano ricomprese nella sfera della critica politica: si tratta di espressioni che, secondo la decisione, non contengono richiami concreti a reati né indicazioni operative che possano indurre altri a commettere atti illeciti. Tra le frasi citate nel provvedimento figurano definizioni sprezzanti dello Stato e dichiarazioni di guerra al «presente infame», giudicate generiche e non dirette contro le istituzioni in termini operativi.
Il confine tra linguaggio duro e istigazione
La decisione del gip evidenzia la differenza tra uso di toni aspri e la configurabilità del reato: mentre la Procura lamenta un disegno che avrebbe sfruttato la mobilitazione per orientare persone in piazza, la giudice ritiene che manchino riferimenti specifici a misure violente o a modalità che configurino istigazione a delinquere. Questa valutazione ha sbarrato la strada alla convalida del fermo e all’applicazione di misure cautelari immediate.
Le accuse della Procura e gli elementi raccolti
La Procura di Milano, con la pm Francesca Crupi e il procuratore Marcello Viola, aveva chiesto il carcere sostenendo che il movimento nato sui social potesse trasformarsi in uno strumento organizzativo volto a concentrare persone nelle piazze e a favorire disordini. L’ipotesi accusatoria comprendeva l’istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e la partecipazione violenta alle manifestazioni: accuse emerse dopo le rivolte e i disordini del 17 e del 18 ottobre 2026 che hanno acceso il dibattito pubblico.
Gli investigatori, tra cui la Digos, hanno ricostruito una rete digitale che in pochi giorni ha raggiunto numeri significativi: oltre 48mila follower su Instagram e quasi 9.500 iscritti su Telegram. Questi dati sono stati citati a sostegno dell’ipotesi che i canali potessero orientare una mobilitazione su scala nazionale, e la Procura ha messo in evidenza messaggi e documenti condivisi tra gli amministratori e gli utenti come elementi utili alle indagini.
Blocchi tecnici e attività della polizia postale
Nel corso delle verifiche, la polizia postale ha individuato messaggi programmati destinati a coordinare ritrovi in diverse città e ha imposto il blocco di alcuni invii. Secondo l’atto d’accusa, queste comunicazioni avrebbero dovuto aggiornare i punti di ritrovo per le manifestazioni convocate per sabato 24 ottobre, ma il loro inoltro sarebbe stato impedito dagli interventi degli organi investigativi.
Reazioni pubbliche e reazione politica
La scarcerazione di Siher ha suscitato immediatamente risposte anche sul piano politico: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha definito la scelta del gip «una decisione vergognosa» e ha parlato di «mortificazione insopportabile del lavoro delle forze dell’ordine», parole che hanno rilanciato il confronto sulla strategia repressiva e preventiva adottata dalle autorità. Sul versante difensivo, gli avvocati dell’indagato hanno ribadito che «non ci sono reati» e che le imputazioni non reggono rispetto agli elementi concreti disponibili.
L’udienza di convalida si è svolta nel carcere di San Vittore, dove Siher si era avvalso della facoltà di non rispondere. Rimangono aperti gli approfondimenti richiesti dalla Procura e le verifiche su eventuali collegamenti esterni: l’esito della fase preliminare determinerà se le contestazioni saranno sostenute in dibattimento o meno.
La vicenda mette in luce il complesso equilibrio tra libertà di espressione, strumenti digitali di aggregazione e la necessità, per le autorità, di prevenire forme di violenza collettiva. La decisione del gip, nel ribadire che post volgari ma rientrano nella critica allo Stato e al governo, rappresenta un passaggio chiave nella definizione dei confini tra protesta politica e reato penale.