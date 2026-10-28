Almanacco 28 ottobre: segni zodiacali e curiosità del giorno

Almanacco 28 ottobre: segni zodiacali e curiosità del giorno

Scopri le previsioni zodiacali di oggi e curiosità storiche per il 28 ottobre.

Il 28 ottobre segna il 301º giorno del calendario gregoriano, una data che combina energia zodiacale e pivot storici. Oggi il calendario propone un’alternativa tra il fascino dei segni e gli avvenimenti che hanno plasmato la nostra memoria collettiva.

Oroscopo del 28 ottobre: guida segno per segno

Ariete

Amore: la Luna in Gemelli accende la tua naturale carisma, rendendo più leggere le conversazioni con il partner e facilitando incontri intriganti per i single.

Lavoro: la tua mente scattante permette di chiudere accordi rapidi; è il momento ideale per telefonate decisive e mail incisive. Salute: il tuo umore positivo ti dà la carica necessaria per una serata dinamica.

Toro

Amore: la Luna si sposta verso il tuo settore delle risorse, spingendoti a dimostrare affetto con gesti concreti. Lavoro: attenzione a questioni economiche; è il giorno perfetto per valutare preventivi e pianificare spese.

Salute: il corpo risponde bene, ma concediti una serata di relax per ricaricare le energie.

Gemelli

Amore: la Luna domina il tuo segno, rendendoti magnetico e pronto a stupire in ogni contesto sociale. Lavoro: la tua rapidità mentale ti consente di proporre idee vincenti senza esitazione. Salute: picco di vitalità psicofisica, pronto a conquistare la giornata.

Cancro

Amore: la giornata invita alla riservatezza; preferisci ascoltare il partner e creare momenti intimi. Lavoro: lavori dietro le quinte, pianificando strategie più efficaci di qualunque dibattito di gruppo. Salute: le energie richiedono una pausa; spegni il cellulare e concediti relax serale.

Leone

Amore: la Luna amica stimola la tua voglia di socialità; progetti divertenti con il partner e incontri sorprendenti per i single. Lavoro: la leadership calorosa facilita il lavoro di squadra e sblocca progetti collettivi. Salute: ti senti leggero, attivo e protetto da qualsiasi affaticamento.

Vergine

Amore: la Luna dissonante richiede cautela; evita confronti accesi e prediligi la pazienza. Lavoro: gestisci imprevisti con sangue freddo, affrontando una cosa alla volta. Salute: tensione al collo e alla testa; stretching serale è consigliato.

Bilancia

Amore: il trigono d’Aria regala comunicazione impeccabile e flirt stimolanti. Lavoro: apri nuovi contatti e prepara accordi da chiudere nei prossimi giorni. Salute: forma fisica e mentale ottime, energia leggera ti accompagna.

Scorpione

Amore: atmosfera intima, ricerca di complicità reale. Lavoro: fiuto per finanze e pratiche amministrative complesse; individui dettagli decisivi. Salute: costante recupero di forza interiore, ti senti centrato.

Sagittario

Amore: la Luna opposta richiede diplomazia; evita discussioni irritanti. Lavoro: mantieni la calma davanti a diverbi e valuta ogni proposta con attenzione. Salute: energia stabile, ma è bene non forzare.

Capricorno

Amore: serietà e impegno caratterizzano la relazione; piccoli gesti concreti rafforzano il legame. Lavoro: disciplina e precisione ti aiutano a gestire scadenze importanti. Salute: resistenza e vitalità ti permettono di affrontare la giornata senza intoppi.

Acquario

Amore: la Luna e Venere favoriscono incontri e scambi leggeri; segui l’istinto. Lavoro: idee innovative emergono, sfrutta la creatività per proporre progetti nuovi. Salute: mantieni un ritmo bilanciato per non esaurirti.

Pesci

Amore: la giornata porta confusione emotiva; cerca chiarezza prima di prendere decisioni importanti. Lavoro: organizza le priorità e riduci le distrazioni per mantenere la concentrazione. Salute: concediti momenti di tranquillità per riequilibrare mente e corpo.

Curiosità e avvenimenti del 28 ottobre

Fatti storici legati alla data

Il 28 ottobre 1922 si svolse la Marcia su Roma, organizzata dal Partito Nazionale Fascista. Migliaia di squadristi marciarono verso la capitale, mentre il re Vittorio Emanuele III non proclamò lo stato d’assedio. Due giorni dopo, il 30 ottobre, Benito Mussolini fu incaricato di formare governo, segnando l’inizio del regime fascista in Italia. Oggi, il santo celebrato è Santi Simone e Giuda Taddeo e il proverbio del giorno recita: “Per San Simone il galletto si fa cappone”.

Altre curiosità della settimana

Il giorno successivo, il 29 ottobre, la regione delle Dolomiti fu colpita dalla tempesta Vaia del 2018, con venti fino a 200 km/h che abbatterono oltre 15 milioni di alberi, provocando tre vittime e danni stimati in 3 miliardi di euro. Anche se l’evento è avvenuto anni fa, la memoria di quel disastro resta viva nella cultura locale, ricordandoci la potenza della natura.