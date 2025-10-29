La Federal Reserve abbassa i tassi d'interesse per affrontare il calo del mercato del lavoro

La Federal Reserve ha annunciato una riduzione dei tassi d'interesse, sottolineando le preoccupazioni riguardanti il mercato del lavoro e l'inflazione. Questa decisione strategica mira a stimolare l'economia, affrontando le sfide attuali e promuovendo una crescita sostenibile.

In un contesto di incertezze economiche, la Federal Reserve degli Stati Uniti ha annunciato una significativa riduzione dei tassi d’interesse. Questa decisione, presa mercoledì, rappresenta il secondo intervento di questo tipo nel corso dell’anno e viene attuata per rispondere a segnali di un mercato del lavoro in rallentamento, accompagnato da pressioni inflazionistiche persistenti.

Il contesto economico attuale

Il tasso d’interesse di riferimento è stato portato a un intervallo compreso tra il 3,75% e il 4,00%. Secondo le dichiarazioni della Fed, i guadagni occupazionali hanno mostrato un rallentamento nel corso dell’anno, mentre il tasso di disoccupazione ha registrato un lieve aumento, pur mantenendosi su livelli relativamente bassi fino ad agosto. Dati più recenti confermano questa tendenza, alimentando le preoccupazioni per il futuro.

Pressioni inflazionistiche

Nonostante l’inflazione sia aumentata rispetto ai valori registrati all’inizio dell’anno, la Fed ha avvertito che essa rimane contenuta, sebbene elevata. L’ente ha sottolineato che l’incertezza riguardante le prospettive economiche è ancora alta, complicando ulteriormente il quadro. I tagli ai tassi sono stati quindi attesi da molti analisti, con una probabilità del 97,8% secondo il CME Fed Watch.

Prospettive future e reazioni del mercato

Le previsioni economiche per il resto dell’anno suggeriscono che ci potrebbero essere ulteriori tagli ai tassi. Diverse istituzioni finanziarie, tra cui Goldman Sachs, Citigroup e Morgan Stanley, anticipano un’ulteriore riduzione da 25 punti base entro la fine dell’anno. L’unica eccezione è rappresentata da Bank of America Global Research, che non prevede ulteriori tagli nel 2025.

Il dilemma della Fed

Il compito della Fed è reso difficile dalla necessità di bilanciare la riduzione dei tassi per stimolare la crescita economica e il mercato del lavoro, contro la necessità di aumentare i tassi per controllare l’inflazione. Secondo Michael Klein, professore di affari economici internazionali, la Fed sta attualmente adottando un approccio cauto, più orientato verso le preoccupazioni legate alla crescita.

Impatto della chiusura del governo e dati economici limitati

La situazione è ulteriormente complicata dalla chiusura del governo, che ha portato a una carenza di dati economici ufficiali. Ad oggi, la chiusura è giunta al suo ventinovesimo giorno, rendendola la seconda più lunga della storia americana. A causa di questo evento, il Dipartimento del Lavoro non ha potuto pubblicare il rapporto sui posti di lavoro di settembre, previsto per il 3 ottobre. L’unico dato significativo reso noto è stato l’Indice dei Prezzi al Consumo (CPI), che ha mostrato un incremento dello 0,3% a settembre, portando l’inflazione annuale al 3%.

Conseguenze per i consumatori

Le ripercussioni della chiusura governativa si fanno sentire anche tra i cittadini. La fiducia dei consumatori è scesa ai minimi da sei mesi, in particolare tra i lavoratori a basso reddito, che manifestano preoccupazioni per la sicurezza del lavoro. Recentemente, grandi aziende come Paramount, Amazon e Target hanno annunciato significative riduzioni nel personale, contribuendo a un clima di incertezza.

La decisione della Federal Reserve di abbattere i tassi d’interesse evidenzia le sfide attuali dell’economia statunitense. Con un mercato del lavoro debole e pressioni inflazionistiche che persistono, la Fed dovrà navigare con attenzione tra le diverse forze in gioco, mentre il futuro economico rimane incerto.