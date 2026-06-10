Scontro tra tir e furgone sulla Sora-Avezzano: chi sono le tre vittime dell'i...

Scontro tra tir e furgone sulla Sora-Avezzano: chi sono le tre vittime dell'i...

Tre vittime, tra cui l’imprenditore edile Dario Persichetti e due operai, nel violento incidente tra un furgone e un camion sulla Sora-Avezzano.

Un drammatico incidente stradale si è verificato sulla superstrada Sora-Avezzano, all’altezza di San Vincenzo Ferreri, causando la morte di tre operai edili. Il violento impatto tra un autoarticolato e un furgone ha provocato conseguenze devastanti, rendendo necessario l’intervento di numerose squadre di soccorso e la chiusura temporanea dell’arteria stradale per consentire i rilievi e le operazioni di emergenza.

Incidente tra tir e furgone sulla superstrada Sora-Avezzano

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, si è verificato un grave incidente lungo la superstrada Sora-Avezzano, nei pressi dello svincolo di Sora Nord, in località San Vincenzo Ferreri, nel territorio del Frusinate. Il sinistro ha coinvolto un autoarticolato Renault Truck 480 appartenente alla società abruzzese Di Nino Trasporti, con sede a Pratola Peligna, condotto da un uomo di 57 anni residente a Raiano, e un furgone cassonato Fiat 250 su cui viaggiavano tre operai di un’impresa edile di Frosinone.

Secondo le prime ricostruzioni di Rai News, ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Sora, il furgone avrebbe tentato una manovra di sorpasso, finendo per impattare violentemente contro il mezzo pesante, che procedeva nella stessa direzione. L’urto è stato particolarmente violento e ha colpito in pieno il lato del conducente del furgone.

Il conducente del camion è rimasto ferito, ma non risulta in pericolo di vita.

Incidente tra tir e furgone sulla superstrada Sora-Avezzano: chi erano i tre operai morti

L’incidente ha avuto conseguenze drammatiche: tre operai hanno perso la vita. Due di loro sono deceduti sul colpo, mentre il terzo è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale di Sora, dove è morto poco dopo il ricovero nonostante i tentativi di rianimazione.

Tra le vittime figura Dario Persichetti, 66 anni, imprenditore edile residente a Monte San Giovanni Campano, che si trovava a bordo del furgone insieme ai colleghi. Gli altri due lavoratori erano originari dell’Africa, uno del Gambia e uno della Nigeria. Le operazioni di soccorso sono state immediate, ma l’impatto non ha lasciato scampo a tre degli occupanti del furgone. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e chiarire ogni responsabilità del tragico incidente.