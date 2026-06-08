Una domenica che doveva essere dedicata allo svago si è trasformata in una tragedia. A perdere la vita è stato Matteo De Nes, rimasto coinvolto in un drammatico incidente in moto.

Incidente in moto: Matteo De Nes muore a 19 anni davanti agli amici

Matteo De Nes ha perso la vita in un terribile incidente in moto lungo la statale 51 di Alemagna, nei pressi della località La Secca, poco prima di Farra d’Alpago, a Belluno.

Il giovane, residente a Cornei e studente del Liceo Artistico Bruno Munari, stava trascorrendo il pomeriggio in compagnia di alcuni amici motociclisti quando, intorno alle 16.30, è avvenuto il tragico schianto. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, Matteo stava percorrendo la statale in direzione nord quando avrebbe improvvisamente perso il controllo della moto.

Dopo una sbandata, il ragazzo è caduto sull’asfalto finendo nella corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva un’automobile. L’impatto è stato devastante e non gli ha lasciato scampo. Gli amici che viaggiavano con lui si sono immediatamente fermati per prestare aiuto e hanno lanciato l’allarme ai soccorritori. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti il personale del 118, l’elisoccorso partito da Treviso, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Incidente in moto a Belluno: il possibile ruolo dello pneumatico usurato

Tra gli elementi che gli investigatori stanno esaminando c’è anche lo stato della motocicletta. Secondo alcune testimonianze raccolte sul luogo dell’incidente, uno pneumatico particolarmente consumato potrebbe aver contribuito alla perdita di controllo del mezzo. Si tratta però di un’ipotesi che dovrà essere verificata attraverso gli accertamenti tecnici disposti dagli inquirenti.

Saranno le indagini a chiarire se vi siano state cause meccaniche o altri fattori determinanti nella dinamica dell’incidente. La notizia della morte di Matteo De Nes ha profondamente colpito le comunità dell’Alpago e di Ponte nelle Alpi. Il giovane lascia i genitori, Roberto e Laurence, e i fratelli Alessia e Victor. In queste ore amici, compagni di scuola e conoscenti si stanno stringendo attorno alla famiglia.