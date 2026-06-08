Laboratori di metanfetamina in Sudafrica: il caso di Swartruggens e la presenza messicana

A Swartruggens si tiene un'udienza per decidere sulla libertà su cauzione di cinque messicani arrestati in un'operazione che ha portato al sequestro di 481 chili di metanfetamina e di un laboratorio valutato a un miliardo di rand; il caso s'inserisce in una serie di scoperte simili in Sudafrica che suggeriscono una presenza organizzata di cartelli messicani nelle aree rurali

In un tribunale di Swartruggensnella provincia del North West in Sudafrica, si svolge un’udienza che potrebbe stabilire se cinque cittadini messicani resteranno in custodia dopo un arresto avvenuto su un fondo remoto. L’operazione ha portato alla scoperta di un laboratorio di metanfetamina ritenuto di grande valore economico: le autorità hanno stimato l’impianto in circa un miliardo di rand e hanno sequestrato 481 chili di sostanza, oltre a contenitori di reagenti e armi.

Dettagli dell’operazione a Swartruggens e profilo degli imputati

Nel blitz compiuto nel mese di May la polizia ha arrestato cinque messicani identificati come Fabian AstorgaJesus Alonso Medina AstorgaLuis Alberto Ramirez RiosJose Andres Medina e Jacquelin Lopez Madridinsieme ad accuse rivolte anche a cittadini sudafricani. L’intervento ha portato al ritrovamento di massicce scorte di sostanze chimiche e mezzi di produzione, mentre le forze dell’ordine hanno isolato la struttura, situata su terreni agricoli lontani dai centri urbani per sfruttare l’anonimato e la difficoltà d’accesso.

Caratteristiche del sito sequestrato

Il laboratorio seguiva uno schema ricorrente: ubicazione in aree ruralidistanza considerevole dai centri abitati e sufficiente isolamento per ridurre la probabilità di interventi tempestivi. Le autorità hanno trovato non solo la droga pronta per il mercato ma anche le attrezzature per la produzione in scala. Questo modello operativo, presente in diversi casi simili, evidenzia una strategia mirata a produrre la sostanza più vicino al consumo, diminuendo i costi e l’esposizione alle intercettazioni lungo rotte internazionali.

Il quadro nazionale: altri laboratori e la rete messicana

Il sequestro a Swartruggens non è un episodio isolato. Negli ultimi anni le forze dell’ordine hanno individuato quattro grandi siti collegati a reti con legami messicani. Nel 2026 è stato smantellato un impianto vicino a Groblersdalnella provincia di Limpopovalutato tra $105–110 million. Più tardi nello stesso anno è emerso un laboratorio nella zona di Tshwane con un valore stimato di $5–6 millione si sono registrate ulteriori operazioni di polizia nella provincia di Mpumalanga l’anno scorso.

Diffusione geografica e origine della strategia

Lo sviluppo del fenomeno viene ricostruito come una progressione che non nasce in Sudafrica: già dal 2016 gruppi locali in paesi come Nigeria avrebbero iniziato a produrre metanfetamina con il coinvolgimento di chimici legati a organizzazioni messicane. Successivamente la pratica si è diffusa verso l’est e poi verso il sud del continente, attraversando territori come Mozambique e Botswana fino a stabilirsi in Sudafrica.

Il contesto che favorisce la produzione locale

Le spiegazioni del fenomeno non si limitano al solo aspetto logistico. In molte aree il mercato della droga è dominato dalla metanfetamina perché altre droghe più costose restano fuori dalla portata di gran parte degli utenti, creando una domanda stabile per uno stimolante economico e altamente dipendenza. A questo si aggiunge un problema sistemico: testimonianze e inchieste hanno indicato casi di possibile corruzione e inefficienze nelle strutture di polizia, con episodi concreti che hanno coinvolto sequestri scomparsi e sospetti di complicità interne.

Esempi di criticità istituzionale

Un episodio citato riguarda il furto di 541 chili di cocaina sequestrati nel 2026, sottratti da un deposito della polizia in circostanze che hanno spinto gli investigatori a sospettare un coinvolgimento interno. L’esistenza di protezioni informali o di omissioni operative sul territorio rurale rende la produzione locale di droga un’attività «very lucrative», capace di remunerare ampiamente chi consente il proseguimento delle operazioni.

Le autorità antispaccio hanno rivendicato progressi legati ai raid, sostenendo di aver interrotto alcune reti e di aver ricevuto supporto informativo da partner internazionali. Tuttavia, gli investigatori avvertono che lo schema è resilient e adattabile: «It is a game of whack-a-mole», si legge nelle analisi operative, con l’osservazione che ogni laboratorio chiuso può essere rimpiazzato da un altro in una zona diversa.

Per i cinque imputati a Swartruggens la questione immediata è la decisione sul rilascio su cauzione. Per la più ampia area di contrasto criminale la sfida resta la capacità istituzionale di interrompere una rete che ormai combina competenze straniere con collaborazioni locali e che ha scelto le campagne sudafricane come terreno di produzione.