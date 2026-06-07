Incidente stradale nella galleria Fara tra auto e moto: tunnel chiuso e maxi intervento dei soccorsi in provincia di Pordenone.

Un grave incidente stradale in galleria ha interrotto la viabilità nella zona della Valcellina, in provincia di Pordenone, generando un’emergenza complessa tra soccorsi, incendi e forti ripercussioni sul traffico. L’episodio ha richiesto un massiccio intervento delle squadre di emergenza e ha causato pesanti disagi alla circolazione locale.

Gravissimo incidente e incendio nella galleria Fara: si temono vittime

Come riportato dall’Ansa, intorno alle 18.30 un grave incidente stradale ha coinvolto una moto e un’autovettura all’interno della galleria Fara, il tunnel più lungo del Friuli Venezia Giulia con oltre quattro chilometri di estensione, situato tra Montereale Valcellina e Andreis, in provincia di Pordenone. A seguito dell’impatto, il mezzo a due ruote avrebbero preso fuoco, rendendo ancora più complessa la gestione dell’emergenza.

La galleria è stata immediatamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso. Le comunicazioni dall’interno risultano particolarmente difficoltose e vengono mantenute attraverso un ponte radio; secondo le prime informazioni, si teme che il bilancio possa comprendere una vittima.

Gravissimo incidente e incendio in galleria in provincia di Pordenone: 4 km di coda

Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Pordenone e del distaccamento di Maniago. Per garantire la copertura dell’area della Valcellina durante l’emergenza, sono stati mobilitati anche i pompieri provenienti da Longarone, nel Bellunese, diretti verso Barcis. Il dispositivo sanitario comprende ambulanze, automedica ed elisoccorso partito da Udine; in via precauzionale è stata inoltre trasferita a Barcis l’ambulanza normalmente operativa a Cimolais.

L’episodio ha avuto pesanti conseguenze sulla circolazione, con lunghe code che si sono formate lungo le principali arterie della zona. Per le migliaia di persone rientrate dalla montagna dopo la giornata festiva, l’unica alternativa percorribile verso la pianura è risalire fino a Piancavallo e poi proseguire in direzione Aviano, seguendo un percorso sostitutivo di circa 30 chilometri, lo stesso tratto interessato nei giorni scorsi dal passaggio del Giro d’Italia.