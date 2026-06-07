Durante l’amichevole tra Danimarca e Ucraina, Christian Eriksen ha accusato un malore al 65° minuto: condizioni e aggiornamenti.

Il malore improvviso di Christian Eriksen durante l’amichevole tra Danimarca e Ucraina ha riportato l’attenzione sulle sue condizioni di salute. L’episodio, avvenuto al 65° minuto, ha interrotto la partita e generato forte preoccupazione, soprattutto alla luce del precedente del 2021. Le prime comunicazioni ufficiali hanno comunque rassicurato sulle condizioni del giocatore.

Christian Eriksen e il precedente malore del 2021

L’episodio ha riportato alla memoria quanto accaduto nel 2021, durante la sfida tra Danimarca e Finlandia agli Europei, quando Eriksen era stato colpito da un arresto cardiaco ed era stato rianimato in campo, situazione che aveva portato all’impianto di un defibrillatore sottocutaneo. Proprio per questo, il nuovo malore ha generato forte preoccupazione, anche se le prime informazioni hanno subito escluso conseguenze gravi.

Christian Eriksen colto da malore in Danimarca-Ucraina: cosa è successo e come sta ora

Durante l’amichevole tra Danimarca e Ucraina, il centrocampista Christian Eriksen ha accusato un improvviso malore al 65° minuto, accasciandosi sul terreno di gioco dopo essersi portato le mani al petto. L’episodio ha immediatamente allarmato compagni e avversari, che sono intervenuti insieme allo staff medico per prestare i primi soccorsi, mentre la partita veniva prima sospesa e poi definitivamente interrotta.

Secondo quanto riportato dalla federazione danese, come riportato da Sky Sport, la situazione è stata rapidamente riportata sotto controllo: “Christian Eriksen è cosciente e, date le circostanze, sta bene”. Anche il medico della nazionale, Morten Boesen, ha confermato che il giocatore ha ripreso conoscenza in breve tempo ed è stato in grado di comunicare, sottolineando: “Christian sta bene e mi ha chiesto di salutare tutti i giocatori e di dire loro che stava bene”.

Le testimonianze raccolte nell’immediato post-partita hanno evidenziato la rapidità dei soccorsi e il successivo miglioramento delle condizioni del giocatore. Il medico della nazionale Morten Boesen ha spiegato che “Da quanto ho potuto vedere, il pacemaker ha reagito come avrebbe dovuto. Ha perso conoscenza per un breve momento, ma l’ha recuperata molto rapidamente e siamo riusciti subito a parlare con lui. Ora sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti in ospedale per capire cosa abbia causato l’episodio. Siamo in costante contatto con lui e con i medici dell’ospedale”.

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