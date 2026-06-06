La notizia del decesso prima diramata dal club francese in cui ha svolto le giovanili è stata ufficalizzata anche dal club della famiglia Pozzo.

Un periodo infausto per il mondo del calcio italiano che viene colpito da un’altra terribile tragedia un altro giovane talento è venuto a mancare, anche lui straniero ma con un passato nei club italiani in particolare in un club che ha fatto della crescita dei giovani un suo dogma e pilastro di missione societaria.

Scopriamo cosa è successo e chi era il calciatore.

L’Udinese si stringe al dolore della famiglia in una nota

L’Udinese Calcio, club per il quale il giovane calciatore ha militato per due stagioni, dal 2016 al 2018, ha voluto ricordarlo con una nota apparsa sul sito ufficale della società e che riportiamo integralmente:

Udinese Calcio esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Yrondu Musavu-King. Difensore, dopo aver iniziato la sua carriera in Francia era transitato per l’Udinese tra il 2016 e il 2018.

Il club è vicino ai suoi cari in questo momento difficile.

Morto a 34 anni Musavu-King, in circostanze misteriose

La vittima di questa tragedia è Yrondu Musavu-King, difensore di origine gabonese che in Italia aveva giocato ad Udine dal 2016 al 2018 senza ottenere presenze ufficiali.

A dare per primo la notizia il Caen, club francese dove il ragazzo è cresciuto. Sulla morte non vi è ancora chiarezza, pare, secondo quanto riportato dal sito specializzato UdineseBlog.it, che l’uomo sia stato investito da un camion nei pressi di Libreville.

La sua carriera professionistica è terminata in India nel 2022 e da 3 anni era impegnato al di fuori del campo da calcio in altre attività.