Il mondo del calcio inglese è sotto shock per la tragica scomparsa di Harley Pearce, figlio dell’ex difensore e leggenda Stuart Pearce. A soli 21 anni, il giovane è morto in un incidente drammatico, lasciando familiari, amici e appassionati di sport nel dolore più profondo.

Tragedia familiare per Stuart Pearce

La famiglia Pearce ha condiviso un commosso messaggio ricordando il figlio:

“Siamo devastati per la perdita del nostro amato figlio e fratello Harley. Era un ragazzo d’oro, con un sorriso contagioso, capace di lasciare un segno indelebile in chiunque lo conoscesse. La sua forza silenziosa, la gentilezza e la passione per il lavoro agricolo lo hanno reso un giovane uomo di cui andremo sempre fieri. Sarà per sempre la nostra stella splendente”.

Harley gestiva la propria azienda agricola tra Wiltshire e Gloucestershire e, nonostante la giovane età, aveva già lasciato un segno indelebile nella comunità locale. Era il più giovane dei due figli avuti dall’ex moglie Liz, mentre la sorella maggiore, Chelsea, è un’amazzone di livello internazionale che ha rappresentato la Gran Bretagna in tre campionati europei.

Tragedia nella famiglia Pearce: morto a 21 anni il figlio dell’ex difensore inglese

Una drammatica perdita ha colpito l’ex difensore della Nazionale inglese Stuart Pearce. Il figlio più giovane, Harley, è morto a 21 anni in un incidente con un trattore nelle campagne del Wiltshire, a Witcombe. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa dello scoppio di uno pneumatico, finendo fuori strada.

I soccorsi sono intervenuti giovedì pomeriggio, intorno alle 14:30, dopo la segnalazione del veicolo fuori controllo lungo la A417 Old Birdlip Hill, ma l’impatto si è rivelato fatale.

La polizia del Gloucestershire invita chiunque abbia assistito all’incidente o disponga di filmati dashcam a mettersi in contatto con le autorità.